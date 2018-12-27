Samsung'un Sesi Ekran Üzerinden İleten Yeni OLED Teknolojisi

Infinity-O ekranlarla ekran gövde oranında yüksek oranlara ulaşan Samsung, yeni teknolojisiyle daha da büyük oranları hedefliyor.

Samsung’un, Infinity-O ekranları sayesinde telefonlarında çentik kullanmadan çerçeveleri son derece küçültebildiğini duyduk. Peki, nasıl? Samsung, ön kameradaki sensörleri ekranın içine yerleştirerek çentiğe ihtiyaç kalmadan bir çözüm üretti. Bunun yanı sıra CES 2019’da Samsung’un başka bir ekran içi özelliği bizlerle buluşturması bekleniyor.

Yeni özellik Sound on Display ismiyle tanıtılacak. ‘Ekrandaki Ses’ anlamına gelen teknoloji, Samsung’un gelecekte çıkaracağı OLED ekranlı telefonlarda bulunacak. Titreşim ve kemik iletimini kullanacak olan teknolojide kullanıcılar kulaklarını ekranın üst kısmına dayayarak sesi alabilecekler. Şu an için kafamızda fazla bir şey canlanmasa da iki hafta içerisinde bahsettiğimiz teknolojiyi somut bir şekilde görebileceğiz.

Infinity-O ekranlarda olduğu gibi Sound on Display OLED paneller de çok yüksek ekran gövde oranlarını sağlayacaklar. Samsung Galaxy S10+’ın %93,4’lük bir ekran gövde oranı olduğu söylentilerini göz önünde bulundurursak tam anlamıyla çerçevesiz telefonların geleceği pek de uzak sayılmaz.