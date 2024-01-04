Hyundai ile Samsung, yeni nesil otomobillere akıllı ev teknolojilerini entegre etmeyi amaçlayan bir iş birliği yaptı. Samsung'un SmartThings platformu, Hyundai'ın bilgi-eğlence ekranlarına gelecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile otomotiv sektörünün önde gelen isimlerinden Hyundai arasında dikkat çeken bir iş birliğine gidildi. Bu iş birliği kapsamında Hyundai'ın yeni nesil otomobilleri, Samsung'un akıllı cihazlarını bir araya getirdiği SmartThings platformuna entegre edilecek. İş birliği, tüketicilere benzersiz bir deneyim sunacak gibi görünüyor.

Samsung ile Hyundai arasındaki iş birliği önemli. Zira bu girişimle otomobillerle akıllı ev teknolojileri, birlikte çalışabilecek. 'Evden Arabaya' ve 'Arabadan Eve' odaklı sistemler, aracın bilgi-eğlence ekranı üzerinden evdeki bir cihazın yönetilebilmesini sağlayacak. Çift yönlü olarak çalışacak teknolojiler, uzaktan kontrol noktasında dikkat çekici olacak. Mesela siz evdeyken vereceğiniz bir komutla aracı ısıtacak veya soğutacak, hatta otomobili çalıştırabileceksiniz.

Hyundai ile Samsung, otomasyonda son noktayı yaşatacak

Samsung'un SmartThings platformu ile Hyundai arasındaki iş birliği, otomasyon düzeyini maksimize edecek gibi görünüyor. Çünkü kullanıcının oluşturacağı "güne başlama" ve "eve dönüş" gibi rutinler, her şeyin otomatik olarak devreye girmesini sağlayacak. Mesela Samsung telefonunuzun alarmı çaldığında, evinizdeki perdeler otomatik açılacak, ışıklar yanacak, aracınız sürüşe hazır hâle gelecek. Öte yandan; elektrikli otomobilinizin şarjda olduğunu varsayalım. Akıllı TV üzerinden bile şarj durumunu kontrol edebilecek, gerekirse şarj işlemini uzaktan başlatabileceksiniz.

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Chanwoo Park, iş birliğiyle ilgili olarak, “Bu iş birliği, Evden Arabaya iletişim çözümüne ve gelecekteki yaşam tarzına göre optimize edilmiş entegre ‘ev enerji yönetimi hizmetlerini’ mümkün kılacak. SmartThings platformunu araçlara bağlayarak hem evde hem de araçta sunduğumuz müşteri deneyimini büyük ölçüde geliştirebileceğiz." dedi. Hyundai ve Kia Bilgi Eğlence Geliştirme Merkezi Başkan Yardımcısı Haeyoung Kwon ise “Dünyanın her yerinde Hyundai ve Kia’nın müşterilerinin yolculuklarını sürekli olarak anlamlı kılmak için teknoloji geliştirme faaliyetlerimizi hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.