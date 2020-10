İki farklı kaynak, Samsung'un Huawei ile ticaret yapabilmek için ABD'den lisans aldığını açıkladı. Bu lisans, sadece Samsung Display'in bazı ekran panellerinin satışını kapsayacak gibi görünüyor. Lisansın Huawei'ye yetip yetmeyeceğini ise zaman gösterecek.

Çinli teknoloji şirketi Huawei, ABD hükümetinin geçtiğimiz yıl aldığı kara liste kararının ardından zorlu bir sürecin içerisine girdi. ABD hükümetinin aldığı karar, diğer teknoloji şirketlerinin Huawei ile iş birliği yapmasının önüne geçti. Hal böyle olunca da şirket, özellikle de dünya çapında yakından takip edilen akıllı telefonlarını üretme ve pazarlama konusunda sorunlar yaşandı. Şimdiyse Huawei'nin yüzünü güldürecek bir olay yaşandı.

Hem Reuters hem de Financial Times'ta yer alan haberlere göre Samsung, Huawei ile ticaret yapabilmek için ABD'den lisans aldı. Ancak bu lisans, sadece Samsung'un ekran üretim birimi olan Samsung Display için geçerli. Ayrıca Samsung, bu lisansla sadece kendi üretimi olan bazı ekranları Huawei'ye satabilecek. Ancak örneğin OLED panellerin Huawei'ye satılıp satılamayacağı hala belirsiz. Çünkü Samsung Display, OLED panel üretimlerinde sektördeki başka isimlerle de çalışıyor ve mevcut koşullar altında diğer isimlerin de ABD'den lisans alması gerekiyor.

Financial Times, konuyla ilgili haberinde Samsung'dan fazlasını da sunuyor. Yapılan açıklamalara göre Japonya merkezli teknoloji devi Sony ile Çin merkezli OmniVision da Huawei ile ticaret yapabilmek için lisans almış durumda. Alınan lisanslar, her iki şirketin de Huawei'ye kamera sensörü satabilmesinin önünü açacak. Ancak bunların Huawei'yi kurtarıp kurtarmayacağı şu an için bilinmiyor.

Bu arada ABD merkezli teknoloji şirketi Intel de geçtiğimiz ay içerisinde lisans aldı. Bu lisans, hangi ürünleri kapsadığını ortaya koymuyor olsa da Huawei'ye nefes aldırabilir. Çünkü şirket, akıllı telefon sektöründe olmasa da bu lisansı kullanarak dizüstü bilgisayar üretimine devam edebilir. Hatta belki iyi bir iş birliği, Huawei'nin Intel işlemcili telefonlar üretmesinin bile önünü açabilir. Ancak tüm bunlar, önümüzdeki süreçte yaşanacak yeni gelişmelerle netleşecek.