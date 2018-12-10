Güney Koreli teknoloji devi Samsung, fena halde faka bastırıldı. Hem de canlı yayında.

Geçtiğimiz günlerde, “Portre Modu” tanıtımı için stok fotoğraf kullanması ve iPhone’dan atılan reklam tweetleri ile epey bir dalga malzemesi olmuştu. Şakacılar açısından sıradaki efsanevi şaka, Samsung açısından büyük rezillik olan Supreme işbirliği.

Teknoloji devinin Çin’de yaptığı Galaxy A8s telefon tanıtımında, Samsung Çin’in Dijital Pazarlama bölümünün başı tarafından sürpriz bir açıklama yapıldı. Bu açıklamaya göre firma, Supreme ile birlikte bir proje gerçekleştirecekti. Sadece duyuru yapmakla kalmayan Samsung, Supreme’in Çin Pazarı’nda ilk defa faaliyet gösterecek olmasının önemine değindi.

Olayı daha da komik hale getiren ise, Samsung yöneticilerinin “Supreme CEO’larını” sahneye davet etmesi oldu. Sahneye çıkan iki şakacıdan bir tanesi, abartılı açıklamalarıyla durumu iyice eğlenceli hale getirdi. Şirketin “CEO’su” olduğunu iddia eden şakacı, 2019 yılında Saniltun, Pekin’de açacakları 7 katlı mağazadan bahsetti. Hızını alamayan adam, Şangay’daki Mercedes-Benz Kültür Merkezi’nde bir de defile yapacaklarını söyledi.

Şakanın daha da saçma olan tarafı, bir kişinin de aklına “Ya bu şirketin CEO’su kimmiş, neymiş bunlar?” diye bakmak gelmemiş olması. Zira şu videoda 18:18’den sonra göreceğiniz gibi, şakacı abilerimiz Çinli. Supreme CEO’su ise James Jebbia adında, dünyanın en İngiliz’e benzeyen İngilizlerinden bir tanesi.

Bilmeyenler için, Supreme çeşitli kıyafetler, aksesuarlar ve kaykaylar üreten bir firma.