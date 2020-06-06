Daha çok ürettiği teknolojik cihazlarla tanıdığımız Samsung, navigasyon bilgilerini doğrudan sürücüye aktaracak bir VR gözlük için patent başvurusu yaptı. Bu gözlüğü takan sürücüler, adım adım navigasyon bilgilerinin yanı sıra çevredeki ilgi çekici yerlerin bilgilerini de lenslerde görebilecekler.

Günümüzde birçok üst segment araç, karanlıkta yayaların algılanmasına yardımcı olmak için ses kontrolü, acil durumlarda otomatik frenleme, otomatik sürüş ve hatta gece görüşü gibi bazı yüksek teknoloji seçenekleriyle donatılıyor. Her geçen gün gelişen otomobil teknolojilerine bir katkı da sektöre pek de yakın olmayan Samsung’dan geldi.

Daha çok ürettiği elektronik cihazlarla tanıdığımız Samsung, sürücülerin daha iyi ve daha fazla güvenlikle sürüş yapmasına yardımcı olacak benzersiz bir çözüm buldu. Şirket, adım adım navigasyonu doğrudan kullanıcının lenslerine yansıtan bir sanal gerçeklik gözlüğü için patent başvurusunda bulundu.

Samsung’un navigasyon desteği sağlayan VR gözlüğü nasıl çalışıyor?

Samsung’un patent başvurusunu yaptığı VR gözlüğü, temel anlamda sürücülerin sık görmesi gereken hız bilgisi gibi bilgileri aracın ön camına yansıtan head-up display (HUD) gibi çalışıyor. Bu noktada gözlük, bilgileri ön cama yansıtmak yerine doğrudan sürücünün takmış olduğu VR gözlüğe göndererek sürüş deneyimini bir üst noktaya taşımayı vadediyor.

Bu gözlükleri kullanan kişiler, adım adım navigasyon bilgilerinin yanı sıra yakındaki yakıt istasyonlarını (fiyatlar dahil), restoranları ve diğer ilgi çekici yerleri gözlükle birlikte sanal gerçeklikle görüntüleyebilecek. Bunu yapmak içinse gözlükler, akıllı telefonlardaki bir harita uygulaması veya aracın dahili GPS‘i ile senkronize edilecek.

Otomotiv endüstrisinde artırılmış ve sanal gerçeklik teknolojilerine olan yatırım artıyor:

Otomotiv endüstrisi, artırılmış gerçeklik (AR) ve sanal gerçeklik (VR) teknolojilerine en çok yatırım yapılan sektörlerin başında geliyor. Statista’ya göre küresel otomotiv pazarında AR & VR çözümlerinin 2025 yılına kadar yaklaşık 673 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Bu noktada Samsung’un sürücüler için VR gözlük başvurusu sektörde pek de yeni bir kavram değil.

2017 yılında İsviçre merkezli WayRay, şirketin ‘Navion’ olarak adlandırdığı otomobiller için ilk holografik navigasyon sistemini tanıtmıştı. Ancak WayRay’in sisteminin çalışması için ekstra bir gözlüğe ihtiyaç duyulmuyordu.