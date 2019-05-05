Samsung Tam Ekranlı ve 6 Kameralı Bir Telefon Çıkaracak

Samsung'un yüzde yüz oranında ekran oranına sahip telefon üreteceği hakkında gelen haberlere şirketin tam ekranlı ve 6 kameraya sahip bir telefon üzerinde çalıştığı bilgisi de eklendi.

Akıllı telefon geliştiricileri durmaksızın yeni teknolojiler üzerinde çalışırken şaşırtıcı ve hatta "çılgınca" olarak tabir edebileceğimiz pek çok yenilikle karşı karşıya kalabiliyoruz. Akıllı telefonlar için son zamanların en trend teknolojilerinden biri ise ekran boyutunun cihazın fiziksel boyutuna oranının neredeyse yüzde yüze ulaştırılmaya çalışılması.

Samsung, bu orana ulaşabilen ilk şirket olabilir. Ekran önündeki bileşenlerin yok edilmesi, telefon kasasına oranla daha geniş ekranların ortaya çıkmasıyla ilgili şu an için son gelişme, parmak izi sensörünün ekran yerleştirilmesi. Bu seviyeye daha yeni ulaşmışken Samsung tarafında devrimsel bir yeniliğin daha ortaya çıkması muhtemel.

Samsung'un ön kamera merceklerini ekran arkasına gizlemek için çalışmalar yürüttüğü biliniyordu. Bu durum, Ar-Ge grubu başkan yardımcısı Yang Byung-duk tarafından da onaylanmıştı. Gelen haberlere göre Samsung, ön kameraların ekran arkasına gizlendiği altı kameralı bir telefon üzerinde çalışıyor.

Çentik, damla gibi çözümlere karşın Samsung, kameranın ekranın arkasına yerleştirilmesi ve kamera deliğinin tamamen yok edilmesi için yeni bir teknoloji üzerinde çalışıyor. Üstelik bunun ekran işlevselliğini olumsuz yönde etkilemeyeceği de iddia ediliyor.

Bu, kesinlikle heyecan verici bir yenilik. Yeni teknolojinin nasıl çalışacağı hakkında tam olarak bilgi sahibi değiliz fakat haberler doğruysa çok da uzak olmayan bir gelecekte öğrenmemiz muhtemel.