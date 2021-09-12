Samsung'un Teslan'nın Teksas'taki fabrikasının yakınlarına devasa bir çip fabrikası kurmaya hazırlandığı söyleniyor. Milyarlarca dolarlık fabrikanın, seçilen konum itibarıyla hem Tesla'ya hem de Samsung'a fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Pandeminin etkisiyle başta otomotiv olmak üzere pek çok sektörü etkileyen çip krizi, şirketlerin gelecek planlarına bu konuya yönelik yatırımların artırılmasını da eklemişti. Örneğin Intel, çip üretimini artırmak için yaklaşık 20 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştireceğini açıklamıştı.

Bu konuda önemli bir adım atmaya hazırlanan bir diğer şirket ise Samsung. Koreli teknoloji devinin, ABD'de Teksas'ta açacağı 17 milyar dolarlık dev bir çip üretim tesisi için görüşmelere başladığı söyleniyor.

Tesla ile komşu olacaklar:

Anonim bir kaynak tarafından basına verilen bilgilere göre Samsung, tesisin açılması için en uygun yeri bulmak adına bir süredir çalışmalara devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonrası hem yatırım teşvikleri hem de coğrafi konumu açısından en uygun bulunan yer, Tesla'nın Austin'de bulunan fabrikasının yakınlarında, Taylor isimli bir bölge.

Samsung, Tesla için önemli bir tedarikçi ve iki şirketin Tesla'nın tam otonom sürüş teknolojisi için önemli bir işbirliği planı bulunuyor. Dolayısıyla bu türden bir hamle, hem Tesla hem de Samsung için büyük fayda sağlayacak gibi görünüyor.

Ayrıca Samsung'un bölgede fabrika açmasının bir diğer avantajı ise vergi indirimleri olacak. Samsung'un Taylor'da karar kılması durumunda yaklaşık 300 milyon dolarlık bir vergi indiriminden faydalanacağı söyleniyor. Kurulması planlanan fabrikanın yaklaşık 15 bin kilometrekarelik devasa bir tesis olacağı söyleniyor.

Samsung'un kararını netleştirmek için önümüzdeki hafta Taylor City yetkilileri ile görüşmeler gerçekleştireceği söyleniyor. Kararın verilmesi sonrası 2022'de çalışmaların başlayacağı ve fabrikanın 2024'te üretime hazır hale geleceği düşünülüyor.