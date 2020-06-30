Samsung, Telefon Ekranı Pazarındaki Liderliğini Korudu

Strategy Analytics Handset Component Technologies firmasının küresel akıllı telefon ekranı pazarına yönelik hazırladığı rapora göre sektörde boy gösteren firmaların 2020’nin ilk çeyreğinde elde ettikleri toplam gelir 9 milyar dolara ulaştı. Pastadaki aslan payı ise yine Samsung Display’in oldu.

Küresel akıllı telefon ekranı pazarı, her geçen yıl büyümeye devam ediyor. Strategy Analytics Handset Component Technologies’in son raporuna göre 2020’nin ilk çeyreğinde piyasadaki toplam gelir havuzu 9 milyar dolara ulaştı.

Rapora göre genel akıllı telefon satışları düşmesine rağmen tüketicilerin OLED panellere olan yüksek talebi nedeniyle toplam gelirde yıllık bazda yüzde 3’lük bir artış kaydedildi. 2020 yılının ilk çeyreğinde Samsung Display, yüzde 52 gelir payı ile akıllı telefon ekranı pazarının yarısına hükmetti. Güney Koreli firmayı sırasıyla yüzde 14,3 ile BOE Technology ve yüzde 8,2 ile Tianma Microelectronics takip etti.

Akıllı telefon ekranı piyasasındaki pazar payları

Samsung Display, panel üretim hacmi ve yüksek panel verimi ile akıllı telefon ekranı pazarındaki liderliğini pekiştirdi. Sektörün en büyük üç tedarikçisi, 2020 yılının ilk çeyreğinde küresel akıllı telefon ekranı pazarındaki gelirlerin neredeyse yüzde 74’ünün sahibi oldu.

Strategy Analytics Analisti Jeffrey Mathews, “İlk çeyrekte akıllı telefon ekranı pazarı, OLED panellere olan ilginin artması ve LCD panellere yönelik talebin düşüşü nedeniyle önceki yıllara göre farklı şekilde seyretti. LCD ekran gelirlerlerinde ve sevkiyatlarda düşüş var. Samsung Display, ilk çeyrekte büyük akıllı telefon üreticilerinin yüksek talebi ve esnek OLED panelleri sayesinde kazançlarını artırdı” ifadelerini kullandı.

Strategy Analytics'ten Telefon Bileşeni Teknolojileri İcra Direktörü Stuart Robinson ise koronavirüs salgınının neden olduğu tedarik zincirlerindeki kesintiler ve akıllı telefonlara olan talebin azalması sebebiyle ekran pazarında yavaşlama beklediklerini, buna rağmen üreticilerin portföylerini yenilikçi ekran teknolojileri ile farklılaştırmaya devam edeceğine inandıklarını söyledi.