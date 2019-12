Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy serisi mobil cihazları ile QLED TV'leri arasındaki etkileşimi artıracak iki farklı patent başvurusunda bulundu. Firmanın bu yeni patentleri, mobil ile TV arasındaki bağlantıyı çok daha kolay bir hâle getirecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung’un, son dönemlerde Avrupa Fikri Mülkiyet Ofisi’ne (EUPO) iki yeni yazılım için patent başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. 'Samsung Mobile View' ve 'Samsung My Album' olarak adlandırılan bu başvuruların her ikisi de akıllı telefonlar ve TV’ler arasında daha iyi etkileşim sağlamak için kullanılacak.

Bu başvurulardan ilki olan 'Mobile View', söylenenlere göre veri, metin, resim, ses ve diğer dosyaların alımını/iletimini ve işlenmesini/görüntülenmesini sağlamak için bir TV ile bir mobil cihazı birbirine bağlamakta kullanılacak. Bununla birlikte mobil cihazdaki görüntüleri de TV ekranına yansıtacak.

Samsung, telefon ve TV’leri NFC ile birbirine bağlayacak:

Samsung’un şu anda akıllı telefonun içeriğini TV’de görüntülemeye olanak sağlayan SmartThings adlı bir uygulaması bulunuyor. Mobil View ise kullanıcılara daha iyi bir deneyim sunmak için işlevlerini genişletecek. Benzer şekilde 'Samsung My Album' isimli proje de mobil cihazlardaki fotoğrafları, TV ekranında özel bir düzende görüntülemek için kullanılacak.

Samsung’un hizmet alanı oldukça geniş. Bu kapsamda firmanın QLED TV’leri ve Galaxy serisi akıllı telefonları, kullanıcılardan her zaman büyük ilgi görmeyi başardı. Bununla birlikte pazar da her geçen gün daha rekabetçi bir hâl alıyor ve Samsung, cihazlar arasında bağlantı konusuna yavaş yavaş önem vermeye başladı. Bunun da etkisiyle birlikte Samsung Mobile View ve Samsung My Album’un cihazları ve TV’leri NFC aracılığıyla birbirine bağlaması bekleniyor.

Patentleri ortaya çıkaran kaynak, Samsung’un bu teknolojileri hakkında daha fazla bilgi vermedi. Bu yüzden yeni teknolojilerin ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman kullanılabilir olacağı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor.