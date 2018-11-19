Donanım bileşenlerini azaltarak maliyetleri düşürmeyi hedefleyen Samsung, ortam ışığı sensörünü cihazlardan kaldıracak ve otomatik ekran parlaklığını ön kamera aracılığı ile ayarlayacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy markası altında çıkardığı akıllı telefonları ile dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticisi olmuş durumda. Şirket, bu güçlü unvanına rağmen Çin, Hindistan gibi dünyanın en büyük akıllı telefon pazarlarında rakiplerinin bir hayli gerisinde kalıyor.

Bu pazarlarda Xiaomi, Vivo, Oppo gibi uygun fiyata güçlü akıllı telefonlar sunan şirketler, Apple, Samsung gibi markaların bir adım önünde bulunuyor. Samsung, bu pazarlardaki payını artırmak için sürekli olarak daha uygun fiyatlı telefonlar sunmaya çalışıyor ancak maliyetlerin yüksek olması, Çinli firmaların arkasında kalmasına neden oluyor.

Daha düşük seviye telefonlar piyasaya sürmenin pazar payını artırmaya yetmediğini gören Samsung, maliyetleri düşürerek fiyat etiketlerini Xiaomi gibi şirketler ile baş edebilecek seviyede düşürmeyi hedefliyor. SamMobile tarafından paylaşılan bir ekran görüntüsü, şirketin bunun için bazı donanım bileşenlerini cihazlardan çıkaracağını gösteriyor.

Galaxy J8 modeli için bir yazılım güncellemesi yayınlayacak olan Samsung, yeni bir otomatik ekran parlaklığı özelliği getiriyor. Bu özellik dahilinde cihaz sahibi ekran kilidini her açtığında ön kamera, ortam ışığını algılamak için bir fotoğraf çekecek. Bu fotoğraf herhangi bir sunucuda depolanmadan direkt olarak silinecek.

Bu özellikten de anlaşıldığı gibi Samsung’un akıllı telefonlardan kaldıracağı ilk donanım ortam ışığı sensörü olacak. Bu şekilde cihaz maliyeti bir miktar da olsa azalmış olacak. Ancak şirket, kaldırılan sensörün kullanıcıları etkilememesi için ön kamera ile uygun bir çözüm sunmuş gibi görünüyor.