Samsung Telefonlara Uyarlanabilir Depolama Alanı Geliyor

2015 yılında yayınlanan uyarlanabilir depolama alanını telefonlarına getirmeyi yeni akıl eden Samsung, Android Pie güncellemesi ile özelliği cihazlarına getirecek.

Google, 2015 yılında Android işletim sisteminin o zamanki yeni sürümü Android Marshmallow’u tanıtırken ‘uyarlanabilir depolama alanı’ adında oldukça faydalı bir özellik tanıtmıştı. Bu özellik sayesinde Android kullanıcıları, depolama alanı düşük olan cihazlara hafıza kartı takabiliyor, üstelik bu hafıza kartını cihazın dahili depolama alanı olarak gösterebiliyorlardı.

Pek çok özelliği henüz stok Android sürümüne gelmeden önce kendi akıllı telefonlarına getiren Samsung, ilginç bir şekilde oldukça faydalı olan bu özelliği ne Android Marshmallow ne Nougat ne de Oreo’lu akıllı telefonlarına getirmedi. Samsung akıllı telefonlar genellikle depolama alanı konusunda cömert olduklarından kullanıcılar bu özelliğin eksikliğini çok fazla hissetmedi ancak yine de Samsung’un neden böyle bir karar aldığı tam olarak bilinmiyor.

İşin daha da ilginç yanı, sızdırılan bir Galaxy Note9 Android Pie yazılımında Samsung’un uyarlanabilir depolama alanı özelliğini aktif ettiği ortaya çıktı. Bu faydalı özelliğin geç de olsa kullanıcılara ulaşacak olması, küçük bir kısım kullanıcı kitlesini memnun edecektir. Küçük bir kısım diyoruz çünkü bu özelliği kullanacak Samsung kullanıcı sayısı bir hayli az.

Samsung, Android Pie güncellemesini Galaxy S8 ve üstü amiral gemileri için yayınlayacak. Bu cihazların en az 64GB depolama alanı olduğundan kullanıcıların çok fazla ihtiyaç duyacağı bir özellik olmayacak. 2019 model Samsung telefonlar Android Pie işletim sistemi ile kutudan çıkacak ancak bu cihazların da büyük bir çoğunluğu 64GB depolama alanına sahip olacağından yine kullanıcılar, uyarlanabilir depolama alanı özelliğine çok fazla ihtiyaç duymayacak.

Faydalı bir özelliğin kullanıcıların hizmetine sunulması elbette ki güzel bir gelişme. Ancak Samsung’un üç yıl boyunca bu özelliği neden kestiği ve en ihtiyaç duyulmayan anda kullanıcıların hizmetine neden sunduğu da haklı olarak merak ediliyor.