Samsung'un çok büyük bir toplu işten çıkarma yapmaya hazırlandığı iddia edildi. Konuya aşina kaynaklara göre küresel çapta binlerce çalışan, yıl sonuna kadar işten çıkarılacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Reuters'in konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre dev şirket, son dönemlerin en büyük toplu işten çıkarmasına hazırlanıyor.

Edinilen bilgilere göre Samsung, satış ve pazarlama bölümünde çalışmakta olan personelin yüzde 15 kadarını tasfiye edecek. Üstelik bu toplu işten çıkarma küresel çapta olacak. Yani pek çok ülkedeki bazı Samsung çalışanları, yakın bir gelecekte işsiz kalabilir.

Asıl kıyım idari personel cephesinde olacak

Reuters kaynaklarına göre Samsung, asıl kıyımı idari personellere yapacak. Kaynaklar, yönetim kademesinde olan personelin yüzde 30 gibi ciddi bir bölümünü işten çıkaracak. Yıl sonuna kadar uygulamaya konulacak toplu işten çıkarma planlarının Amerika, Avrupa, Asya ile Afrika'yı da etkileyeceği konuşuluyor. Tüm bunlara ek olarak; Samsung Hindistan'ın işten çıkarılacak personelle çoktan iletişime geçtiği bildiriliyor.

Bu arada; Samsung'un 2023 yıl sonu itibarıyla küresel çapta 267 bin 800 çalışanı bulunuyor. Bunların 147 bin kadarı Güney Kore dışında çalışıyor. Şirketin satış ve pazarlama bölümünde ise 25 bin 100 kişinin çalıştığı biliniyor. Bakalım Samsung, söz konusu iddialarla ilgili nasıl bir açıklama yapacak...