Samsung'un Kablosuz Şarj Aleti Trio'nun Özellikleri Göründü

Samsung, kısa bir süre önce duyurduğu yeni kablosuz şarj cihazı Trio'yu çeşitli ülkelerde listelemeye başladı. Bu listeleme, ürünün tüm detaylarını açıkça gözler önüne seriyor. Ancak Trio, şu an için Türkiye pazarında listelenmiyor ve fiyatı da belirsiz durumda.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, eylül ayının başında yeni bir kablosuz şarj ürünü duyurdu. Bir haberimizde de bahsettiğimiz bu ürün, "Trio" olarak isimlendiriliyordu. Samsung, o dönemlerde yaptığı açıklamalarda yeni kablosuz şarj cihazının detaylarına değinmemişti. Ancak çeşitli ülkelerde listelenmeye başlayan Trio ile ilgili artık çok daha fazla bilgiye sahibiz.

Samsung mağaza sayfasında yer alan bilgilere göre Trio, 6 adet şarj bobinine sahip. 9 watt hızlı şarj desteği sunan ürün, Qi standardında en az 5 watt desteğe sahip olan tüm cihazlar ile 7.5 wattlık Apple ürünlerini şarj edebiliyor. LED göstergelere sahip olan Trio, 320 gram ağırlığının yanı sıra 240 mm x 86 mm x 15.5 mm değerlerinde oldukça da kompakt bir yapıya sahip. Ayrıca Galaxy Watch için mıknatıslı bir sabitleme bölümü olan Trio, bu sayede saatin kayıp düşmesini engelliyor.

Kullanıcılar, Samsung'un yeni kablosuz şarj cihazını siyah ya da beyaz renklerde satın alabiliyorlar. Ayrıca bu ürün, otomatik olarak çalışabilecek şekilde de ayarlanabiliyor. Yani bu ürünü her seferinde çalıştırmak zorunda değilsiniz. Tüm bu özelliklere ek olarak Samsung Trio, 3 milimetreden kalın olmayan kılıflarda da şarj işlemini sağlıyor.

Trio'nun 3 milimetreye kadar olan kılıflarda çalışabiliyor olmasının önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Neticede pek çok kullanıcı, akıllı telefonunu ince kılıflarla kullanıyor. Eğer Trio böyle bir özelliğe sahip olmasaydı kılıf kullanılması halinde daha fazla ısınacak, bunun doğal bir sonucu olarak da watt değerini düşürerek bir ürünün daha uzun sürede şarj edilmesine yol açacaktı. İşte böylesi bir sorun, Trio ile ortadan kaldırılmış durumda.

Tüm bu özelliklere sahip olan Trio, şu an için Türkiye pazarında satışa sunulmadı. Ancak Samsung, Trio ile ilgili yaptığı ilk açıklamalarında bu kablosuz şarj cihazının fiyatının 99 euro (yaklaşık 900 TL + vergiler) olacağını açıklamıştı. Ürünün Türkiye pazarına girmesiyle birlikte Tiro'nun resmi Türkiye fiyatını da öğrenme imkanı yakalamış olacağız.