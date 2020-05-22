Samsung, önümüzdeki sene çıkaracağı 5 nm yongalar için yeni fabrikasını kurmaya başladı. İlerleyen dönemde 3 nm yongalar da üretebilecek bu fabrika, Samsung’un TSMC’ye rakip olmasını sağlayabilir.

Dünyanın en büyük yonga tedarikçisi olan yarı iletken üretim şirketi TSMC, günümüzde Apple, Huawei (14 Eylül’e kadar), Qualcomm, AMD ve pek çok diğer marka için yongalar üretmeye devam ediyor. Dünya piyasasına baktığımızda ise şu anda TSMC ile rekabet edecek tek bir firma var. Burada aklınıza ilk başta Intel gelmiş olabilir, ancak şirket sadece kendisi için yonga üretimi yapıyor ve günümüzde mobil işlemci pazarında fazla tutunamadığı için üretim bakımından diğer şirketlerle yarışamıyor.

Şu anda piyasada TSMC’ye rakip olabilecek tek bir firma var. Aynı zamanda dünyanın en ünlü akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, yeni fabrikasıyla önümüzdeki sene 5 nm mimaride yongalar üretmeye başlayacak. TSMC ve Samsung, şu anda dünya genelinde 10 nm mimari altında yonga üreten tek üreticiler. Her iki firmanın da bu yıl içerisinde 171,3 milyon transistor ile donatılmış 5 nm yongalar üretmesi bekleniyor.

Bir yongada transistor sayısının yüksekliği, o yonganın hem daha fazla güç hem de daha verimli çalışmasını sağlıyor. Bu noktada 5 nm yonga setlerini kullanacak ilk firmanın Apple olması bekleniyor. 5G destekli iPhone 12’lerde kullanılacak A14 Bionic yonga setinde kullanılması beklenen bu mimari, Huawei’nin Kirin yonga setlerinde de kullanılacaktı, ancak şu anda ABD’nin getirdiği kısıtlama, TSMC’nin Huawei ile olan anlaşmasını bozabilir. TSMC, Huawei’ye 14 Eylül’den sonra yonga gönderemeyecek. Bu noktada ise devreye Samsung’un girme ihtimali bulunuyor.

Samsung alternatif olabilir

Yonga pazarında daha fazla söz sahibi olmak isteyen Samsung, 5 nm yongaları için fabrika inşaatına başladı. Seul’da inşa edilen fabrika, yüksek teknolojiyle donatılmış olacak. Samsung, bu tesiste 5 nm EUV yongalarını üreteceğini söyledi. Bu yongalar, 5G ağlarında ve yüksek performanslı bilgisayarlarda kullanılacak. Fabrikanın ilerleyen dönemde 3 nm mimarisinde yonga üretimi yapmak için de kullanılacağı söylendi. Bu yongalardaki transistor yoğunluğu mm kare başına 300 milyona ulaşacak.

TSMC, 2 nm yonga Ar-Ge çalışmalarına başladı

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticisi TSMC, daha şimdiden 2 nm yongaların geliştirme aşamasına başladı. Bu yongaların mm kare başına 520 ila 540 milyon transistor barındırması bekleniyor.