Samsung, Türkiye'deki Akıllı Telefon Fiyatlarına Zam Yaptı

Dalgalı döviz kurları 1-2 gündür durulmuş gibi görünse de Samsung, telefonlarına zam yapmayı tercih etti. En son piyasaya çıkan amiral gemisi Galaxy Note9'un fiyatında herhangi bir değişiklik olmasa da diğer amiral gemileri %10 ile %15 arasında zamlandı.
Dilerseniz telefonların eski ve yeni fiyatlarına beraber göz atalım.
Samsung Galaxy S9
Eski Fiyat: 4899 TL
Yeni Fiyat: 5349 TL
Samsung Note8
Eski Fiyat: 5499 TL
Yeni Fiyat: 6149 TL
Samsung Galaxy S9+
Eski Fiyat: 5699 TL
Yeni Fiyat: 6199 TL
Bu arada elimize ulaşan Galaxy Note9'u incelediğimiz videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.