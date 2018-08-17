Samsung, Türkiye'deki Akıllı Telefon Fiyatlarına Zam Yaptı

Geçtiğimiz günlerde gelen iPhone boykotu çağrısından sonra alımına teşvik edilen Samsung'un akıllı telefonlarına zam geldi.

Dalgalı döviz kurları 1-2 gündür durulmuş gibi görünse de Samsung, telefonlarına zam yapmayı tercih etti. En son piyasaya çıkan amiral gemisi Galaxy Note9'un fiyatında herhangi bir değişiklik olmasa da diğer amiral gemileri %10 ile %15 arasında zamlandı.

Dilerseniz telefonların eski ve yeni fiyatlarına beraber göz atalım.

Samsung Galaxy S9

Eski Fiyat: 4899 TL

Yeni Fiyat: 5349 TL

Samsung Note8

Eski Fiyat: 5499 TL

Yeni Fiyat: 6149 TL

Samsung Galaxy S9+

Eski Fiyat: 5699 TL

Yeni Fiyat: 6199 TL

Bu arada elimize ulaşan Galaxy Note9'u incelediğimiz videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.