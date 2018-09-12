Samsung, Türkiye'deki En Büyük Mağazasını İstanbul'da Açtı

En büyük teknoloji firmalarından biri olan ve ortaya çıkardığı ürünler ile adından söz ettiren Samsung, Türkiye’deki en büyük mağazası için İstanbul Bağdat Caddesi’ni seçti.

Teknoloji devi Samsung, deyim yerindeyse Türkiye’deki kalesi için İstanbul'daki Bağdat Caddesi’ni tercih etti. İstanbul’un en gözde ve kalabalık mekânlarından birinde açılan Türkiye’nin en büyük Samsung mağazası, teknoloji severlerin de uğrak noktası olacağa benziyor.

1200 metrekare büyüklüğünde olduğu bilinen mağaza, mobil ekosistemini ilk elden deneyimlemek isteyen herkes için oldukça keyifli bir yer halinde dizayn edildi. Ücretsiz kablosuz internet bağlantısı, kahve ikramı ve daha bir dolu aktivitenin bulunacağı bir ortam haline getirilen Samsung mağazası, ziyaretçilerin serbestçe vakit geçirebileceği çalışma alanlarını da barındırıyor.

Deneyim Mağazası adı altında açılan Samsung mağazası, şirketin ifadelerine göre; mobil cihazlara, mobil cihazlara ait aksesuarlara, akıllı TV’lere, akıllı ev ve eğlence sistemlerine kapılarını açacak. Dünyadaki en büyük mağazalarından birini ülkemize açmasıyla da göze çarpan Samsung, Türkiye’ye teknoloji anlamında güven duyduğunu da göstermiş oldu.

Yeni Deneyim Mağazasında Nesnelerin İnterneti teknolojisini kullanan ürünlerin sergilendiği Akıllı Ev bölümünde, son teknoloji akıllı ev ürünleri de test edilebilecek. Bunlara ek olarak fotoğrafçılık, müzik, fitness, oyun ve 4 boyutlu Sanal Gerçeklik temalarının da yer aldığı Deneyim Alanları sayesinde, ülkemiz kullanıcıları en yeni teknolojileri ilk elden tanıyabilecek. Bu noktada sizler de Samsung’un yapılandırdığı teknoloji mağazasını görmek istiyorsanız, Bağdat Caddesi No:338 adresindeki Samsung Deneyim Mağazası’nı ziyaret edebilirsiniz.