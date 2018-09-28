Samsung Türkiye'den Note9 İçin 5 Adet Öğretici Video

Ülkecek kullanma kılavuzlarından hiç haz etmediğimiz bir gerçek. Belki de bu gerçeği göz önünde bulunduran Samsung, resmi Youtube hesabından öğretici içerikler paylaştı.

Samsung Türkiye, Note serisi için çok daha önce yapması gereken bir atılımda bulunarak özellikle S Pen'i daha efektif kullanmamız için öğretici videolar yayınlamaya başladı. Bildiğiniz gibi son teknoloji olması ve büyük ekrana sahip olması sebebiyle alınan Note serisi telefonlarda kalemi haznesinden hiç çıkarmamış kullanıcılar dahi bulunuyor.

Samsung'un resmi hesabından paylaştığı videolar şunlar:

Fortnite Oynarken Gelen Çağrı Nasıl Cevaplanır?

Yenilenmiş S Pen ile Nasıl Selfie Çekilir?

S Pen ile Galeri'de Nasıl Gezilir?

Ekran Kapalıyken Nasıl Not Alınır?

S Pen ile Fotoğrafın Kopyası Nasıl Yapılır?

Bununla birlikte Samsung'un paylaştığı videolarda en çok hoşumuza giden şey videoya eşlik edecek şekilde, paragraflarca detaylı açıklamalar yapılmış olması. Eğer siz de bir Note9 sahibiyseniz veya Note9 hakkında daha fazla bilgi almak istiyorsanız, bu videolar oldukça faydalı olacaktır. Bununla birlikte videoların altında yer alan 'Daha Fazla Göster' butonuna basmanız halinde detaylı açıklamalara da erişeceksiniz.

Fortnite Oynarken Gelen Çağrı Nasıl Cevaplanır?

Yenilenmiş S Pen ile Nasıl Selfie Çekilir?

S Pen ile Fotoğrafın Kopyası Nasıl Yapılır?

Ekran Kapalıyken Nasıl Not Alınır?

S Pen ile Galeri'de Nasıl Gezilir?