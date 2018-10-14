Dolar kurunun en hareketli olduğu günlerde tanıtılan Samsung Galaxy Note9'a çıkışından birkaç hafta sonra zam gelmişti. Samsung, bu sefer sevindirici bir haberle karşımıza çıktı.

Samsung'un en yeni amiral gemisi Galaxy Note9, ülkemizde ilk olarak 6.499 TL'den satışa sunulmuştu. Haftalar boyunca 'dünyanın en ucuz' Note9'u (dolar bazında kıyaslandığında) ülkemizde satıldı. Kısa bir süre önce de Samsung, 128 GB'lık Note9'un fiyatını 7.999 TL, 512 GB'lık Note9'un fiyatını ise 9.299 TL'ye çıkarmıştı.

Bu üzücü zammın ardından Samsung Türkiye'den sevindirici bir haber geldi. Galaxy Note9'un fiyatı, lansman tarihindeki fiyata indirildi. Yani 128 GB'lık Note9'u 6.499 TL'ye, 512 GB'lık Note9'u ise 7.499 TL'ye almak mümkün. Ayrıca 128 GB'lık modelin 6 GB, 512GB'lık modelin ise 8 GB RAM kapasitesine sahip olduğunu da belirtelim.

Döviz kurlarının gerilemesi ve hareketliliğin nispeten azalmış olması, Samsung'u bu kararı alma düşüncesine itti. Cihazda ciddi bir indirim yapılmasına rağmen, fiyat tabii ki oldukça yüksek. Bundan birkaç ay önce, amiral gemi cihazları bu fiyatların çok daha altında almak mümkündü. Samsung Galaxy Note9'un resmi Samsung fiyatına buradan ulaşabilirsiniz.