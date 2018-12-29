Galaxy Note 8 ve Galaxy S8/S8+'Android Pie Güncelleme Tarihi

Samsung’un One adlı kullanıcı arayüzü, Android Pie 9.0 temelinde güncelleniyor. 2017 yılının önde gelen telefonları ise beklemek zorunda.

Galaxy Note 8 ve Galaxy S8/S8+ kullanıcıları hala güncelleme beklemekte. Samsung cihazlarının güncelleme tarihleri de az çok belli olmuş durumda.

Samsung’un Türkiye için belirlemiş olduğu tarih ise 15 Şubat 2019. Bu tarihten itibaren, 2017 yılının amiral gemilerinden birini almış olan kullanıcılar da telefonlarını Android 9.0 Pie uyumlu şekilde yükseltebilecekler. Bu durumun dünyanın geri kalanında da aynı şekilde mi olacağına dair herhangi bir bilgi yok.

Samsung'un bu modeller için de Android Pie güncellemesi hazırladığı bilgisi zaten daha önce açıklanmıştı. Böylelikle zaman çizelgesi de ortaya çıkmış oldu.

Güncellemeyi kendiniz kontrol etmek isterseniz Ayarlar sekmesinde yer alan Yazılım Güncellemeleri kısmına bakabilirsiniz.