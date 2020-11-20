Samsung Türkiye, Galaxy Watch 3 Serisine Zam Yaptı

Samsung Türkiye, ağustos ayında tanıtılan Galaxy Watch 3 serisinin fiyatlarında toplamda 400 TL'lik zam yaptı. Yeni zamla birlikte 41mm Galaxy Watch 3 2.499 TL, 45mm Galaxy Watch 3'se 2.699 TL'ye alıcı bulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, ağustos ayının başında gerçekleştirdiği etkinlikte yeni Galaxy Note serisi ve Galaxy Z Fold 2'nin yanı sıra Galaxy Watch 3'ü de tanıtmıştı. Şirketin klasik saat görünümlü akıllı saatinin Türkiye fiyatı, etkinliğin ardından kısa bir süre sonra açıklanmıştı.

41mm ve 45mm seçenekleriyle satın alınabilen Samsung Galaxy Watch 3 serisi bugüne kadar fiyatta bir değişiklik yaşamamıştı. Serinin 45mm'lik seçeneği 2.299 TL'lik fiyat etiketine sahipti. Ancak Samsung Türkiye, bugünlerde akıllı saati satın almak isteyenler için üzücü bir hamle yaptı.

Samsung Galaxy Watch 3'ün fiyatına zam geldi:

Samsung Türkiye, Galaxy Watch 3 akıllı saat serisinin fiyat etiketine zam yaptı. Gelen zamla birlikte serinin her bir üyesinin fiyat etiketi şu şekilde güncellendi:

Samsung Galaxy Watch 3 41 mm: 2.499 TL

2.499 TL Samsung Galaxy Watch 3 45 mm: 2.699 TL

Samsung'un zamlanan Galaxy Watch 3 serisinde önceki fiyatlar 41mm için 2.099 TL, 45mm içinse 2.299 TL'ydi. Yanı Samsung Türkiye, akıllı saat serisinde tam 400 TL'lik bir zam uyguladı. Öte yandan Samsung, Galaxy Watch 3 serisine zam yapmış olsa da diğer Galaxy Watch'ların fiyatında değişiklik yapmadı.

Samsung Galaxy Watch 3 serisinin dışındaki 46 mm ve 42 mm'lik Samsung Galaxy Watch akıllı saatlerinin fiyatları sırasıyla 2.199 TL ve 1.999 TL seviyesinde şu anlık sabit kaldı.

Teknoloji dünyasında zamlar devam ediyor:

Ülkemizde teknoloji ürünlerine gelen zamlar hız kesmeden yoluna devam ediyor. Apple, 10 gün önceki etkinliğinde M1 işlemcisine sahip yeni Mac modellerini tanıtmış, fiyat etiketleriniyse aynı seviyede tutmuştu. Fakat ülkemizde fiyatlar bir önceki seneye göre bir hayli artmış, daha önce tanıtılan Mac modelerine de zam gelmişti.