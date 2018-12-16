Samsung Türkiye, garantiye “ekran yanması” sebebiyle gelen telefonu, buna Instagram’ın sebep olduğunu gerekçe göstererek 1400 TL hizmet ücreti talep etti.

Son derece pahalı fiyatlara satın alınabilen teknolojik ürünler, satın alan kişileri kısa vadede mağdur etmemek için garanti kapsamında satılırlar. 2 veya 3 yıl garanti sunan teknolojik ürün üreticileri, bu garantiyi verirken işleri iyice yokuşa sokabiliyorlar. Ortaya atılan son iddia da bu konuyu doğruluyor. Ekşi Sözlük’te ortaya çıkan bir entry’de Samsung’un Instagram’dan dolayı telefonu garanti kapsamı dışında bıraktığı yer aldı.

2017’de yaşanan bir olaya göre Turkcell’den alınan Samsung Galaxy S8’in bir aylık kullanımdan sonra “ekran yanığı” sorunu ile karşılaşıldığı bir problem meydana gelmiş. Instagram’daki yoğun kullanımdan ötürü telefon yanığı ile karşılaşıldı. Yetkili servisle görüşüp iade talebinde bulunulan telefon sahibinin, garanti kapsamından onay alamadığı gibi karşısına çok ciddi bir ücret çıkartılmış.

Samsung Türkiye, ekran yanığı arızasıyla gelen telefonu, bu olaya Instagram’ın sebep olduğu ve bu yüzden de garanti kapsamının dışına çıktığını belirtmiş. Ekran onarımı için 1400 TL talep eden Samsung Türkiye, bu adımıyla insanların aklına “garanti ne kadar önemli?” sorusunu getiriyor.

Bu tarz durumlar yalnızca Samsung değil, pek çok firma kullanıcısının şikayet ettiği bir sorun. Instagram gibi akıllı telefon kullanıcılarının en çok kullandığı uygulamalardan birinden dolayı bir telefonun ekranının bozulduğu ve garanti kapsamına girmeyeceği, kullanıcılarda olduğu gibi bizlere de kabul edilemez geliyor.