Türkiye’de Katlanabilir Telefon Satışları Beklentiyi Aştı

Samsung Türkiye, paylaştığı basın açıklamasında Türkiye’de katlanabilir telefon satışlarının beklentiyi aştığını, yakın zamanda yeni ürünlerin geleceğini açıkladı.

İlk kez 2018 yılında piyasaya sürülen katlanabilir akıllı telefonlar, yalnızca 3 yıllık zaman diliminde fazlasıyla önemli düzeyde yol kat etmeyi başardılar. Katlanabilir telefonların barındırdıkları hatalar yeni modellerle giderek düşerken telefonların fiyatları da daha makul seviyelere çekildi ve böylece tüketiciler, yavaş yavaş katlanabilir telefonları yeni standartları haline getirmeye başladı.

Piyasaya katlanabilir telefon süren ilk şirketlerden olan Samsung, 2019 yılından bugüne kadar dört farklı katlanabilir akıllı telefon modelini piyasaya sürdü. Bunlardan ikisi olan ve geçtiğimiz ağustos ayında tanıtılan Samsung Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3, dünya çapında ilgiyle karşılandı ve katlanabilir telefonların gelecekte yer edinebileceğini kanıtlamış oldu.

"Türkiye’deki satışlar beklentileri aştı"

Katlanabilir telefonlara olan talep, tüm dünyada arttığı gibi ülkemizde de arttı. Katlanabilir telefonlara artan talep sonucundaysa Samsung Türkiye, bugün bir açıklama paylaştı. Samsung Türkiye, katlanabilir telefonlara artan talep nedeniyle Galaxy Z Fold3 ve Z Flip3’ün Türkiye’de yok sattığını, bu talebi karşılamak için tedariğin hızlandırılmasını sağlamak üzere yoğun şekilde çalışıldığını paylaştı.

Samsung Türkiye’nin Mobil İş Birimi Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir, paylaştığı açıklamasında yoğun ilgiyle karşılaşılması üzerine yeni ürünlerin en kısa sürede stoklara geleceğini ifade etti. Azdemir, kullanıcılara göstermiş oldukları ilgi nedeniyle teşekkür ederek sözlerini sonlandırdı.

Samsung Galaxy Z Flip3 ve Z Fold3 incelememizi izlemek için: