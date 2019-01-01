Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un TV'leri stor perde gibi katlayıp geri açabileceğimiz yeni ekran teknolojisinin patenti ortaya çıktı.

Kasım ayında düzenlenen SDC 2018’de şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonunu gün yüzüne çıkaran Samsung, ekran katlama/kıvırma işini akıllı telefonlarla sınırlı tutmayacak gibi görünüyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi’ne (USPTO) yapılan bir patent başvurusuna göre şirket, şimdi de kıvrılabilen yan panellere sahip yeni bir TV teknolojisi üzerinde çalışıyor.

Patentte yer alan teknolojiye göre sert ancak bükülebilen ekran panelleri, günümüzde kullandığımız standart ekranlara göre çok daha dayanıklı olacak. Ayrıca teknoloji, TV ekranının yanlardan genişletilip daraltılmasına izin verdiğinden TV’nin en-boy oranı, ihtiyaca göre değiştirilebilecek. Böylece farklı görüntü formatına sahip içerikler bile tam ekran olarak görüntülenebilecek.

Bükülebilir ekranlı TV’lerin bir diğer avantajı ise nakliye ve taşımada olacak. 65 inç ve üzeri büyük ekranlı TV’leri bir yerden bir yere taşımak hiç de kolay olmuyor. Ancak bükülebilir ekranlı TV’ler yaşınacağı zaman katlanabileceği için hem ana nakliye, hem de mekan içindeki taşıma durumları çok daha kolay bir şekilde çözülebilecek. Yine de söz konusu TV’lerin ne zaman tanıtılacağı ya da somut bir ürün olarak karşımıza çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Belki de Samsung, CES ya da IFA 2019’da bir sürpriz gerçekleştirebilir.