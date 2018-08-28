Samsung, Yeni Teknolojisini Tüm Galaxy S10'lara Getirecek

Sammobile tarafından aktarılan bilgiye göre Samsung, yeni biyometrik güvenlik teknolojisi olan ekrana gömülü parmak izi tarayıcıyı tüm Galaxy S10 modellerine getirecek.

Samsung odaklı bir haber sitesi olan Sammobile, Güney Koreli teknoloji devinin bir sonraki amiral gemisi olan Galaxy S10’da tüketicileri nasıl bir teknoloji ile selamlayacağını bildirdi. Sammobile’a göre Samsung, önceki söylentilere göre yalnızca iki premium modelde değil, üç Galaxy S10 modelinde de ekrana gömülü parmak izi teknolojisi kullanacak.

Galaxy S10 Lite olarak adlandırılması beklenen ve uygun fiyatlı Galaxy S10 modeli olacak cihaz, bazı Çinli akıllı telefon üreticilerinin de kullandığı optik parmak izi tarayıcıya sahip olacak. Premium modeller olan Galaxy S10 ve Galaxy S10+ ise yeni bir teknoloji olan ve Qualcomm tarafından üretilen ultrasonik parmak izi tarayıcıya sahip olacaklar.

Optik parmak izi tarayıcı, tıpkı bir kamera gibi parmağınızı 2 boyutlu olarak taradığından sınırlı bir güvenlik sağlar. Buna karşın ultrasonik parmak izi tarayıcı yaydığı ultrasonik titreşimler ile parmağınızı 3 boyutlu olarak haritalandırır. Böylece optik parmak izi tarayıcıya göre çok daha üst seviye doğruluk ve güvenlik sağlar.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+, düşük satış sayıları nedeniyle Samsung’un Galaxy S10 modellerine daha fazla önem vermesine neden oldu. Tabi bir de şirketin yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy F bulunuyor. Apple’ın yeni iPhone modelleri ile Samsung’un ekran boyutu konusundaki avantajını bitirecek olması, Güney Koreli şirketin akıllı telefon pazarındaki yerini korumak için daha gelişmiş akıllı telefon üretmesine neden oluyor.