Güney Kore'den Samsung ile ilgili dikkat çeken bir iddia geldi. Şirketin üçe katlanan telefon üzerinde çalıştığı ve bu telefonu çok yakında piyasaya sürebileceği bildirildi.

Güney Koreli sektör kaynaklarından, teknoloji devi Samsung ile ilgili bomba bir hamle geldi. Şirketin, gelecek yıl üçe katlanan akıllı telefonunu piyasaya sürebileceği iddia edildi.

Üçe katlanabilen telefonlar, Huawei Mate XT ile hayatımıza girdi. Ancak bu akıllı telefon, Çin sınırları dışına çıkamadı. İşte Samsung'un bu durumu değiştirebileceği iddia ediliyor. Kaynaklara göre Samsung'un üçe katlanabilen telefonu, küresel pazar için bir ilk olarak kayıtlara geçecek.

Samsung'un üçe katlanan telefonu neler sunacak?

İşte bu sorunun cevabı şimdilik kimsede yok. Zira Samsung'un üçe katlanan telefonu ile ilgili en ufak bir sızıntı bile yok. Ancak bu akıllı telefon eğer gelecek yıl piyasaya sürülecekse iddia kazanı çok yakında kaynamaya başlayacaktır.

Samsung'un üçe katlanan telefonuyla ilgili aktarabileceklerimiz şimdilik bu kadar. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.