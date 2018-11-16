Samsung Ücretsiz Temalara 14 Günlük Süre Kısıtlaması Getiriy

Samsung'un Android Pie güncellemesiyle beraber getireceği yeni poliçelerden bir tanesi çok konuşulacağa benziyor. Artık ücretsiz temalar sadece 14 gün boyunca kullanılabilecek.

Samsung'un yeni planı, ücretsiz temaların kullanımını sadece 14 gün ile kısıtlamak. Bu durumu belirten bir uyarı Samsung cihazların ekranında boy göstermeye başladı.

Samsung Tema Dükkanı'nda yer alan uyarıda, ücretsiz temaların kullanımının kısıtlı bir süresi olacağı belirtilirken bu sürenin ardından temanın fabrika ayarlarına döneceği bildiriliyor.

Samsung'un bunu neden yaptığına dair açıklaması ise üreticilere destek vermek. Buna göre, ücretsiz temaların süre bitmeden bir gün önce ve on dakika önce haber verecek olan Koreli firma ayrıca yeni temalar da önerecek. Bu temaların ücretli mi ücretsiz mi olacağı bilinmiyor.

Samsung'un amacı insanları ücretli temalara yönlendirmek, bu yüzden epeyce eleştirilecekler gibi görünüyor.