Samsung, Ücretsiz Temalara Süre Kısıtlaması Koymaktan Vazgeçmiş Olabilir

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Ücretli temaların satışını arttırmak amacıyla, ücretsiz temaların sadece 14 gün kullanılabileceğini açıklayan Samsung, bu uygulamadan sessizce vazgeçmiş gibi gözüküyor.

Akıllı telefonlarda hemen her şey satılabiliyor. Oyunlar, filmler, kitaplar hatta telefon temaları, aklınıza gelebilecek her türlü yazılımı akıllı telefonlarda satmak mümkün. Alıcı bulmak ise çok başka mesele.
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Samsung Ücretsiz Temalara 14 Günlük Süre Kısıtlaması Getiriyor

Samsung da geçtiğimiz aylarda bir açıklama yapmış, tema üreticilerinin daha çok kazanması ve daha iyi içerikler üretmesi için ücretsiz temalara süre kısıtlaması getirileceğini açıklamıştı. Yeni prosedüre göre bir ücretsiz tema sadece iki hafta kullanılabiliyor ve ardından telefon, temel Samsung arayüzüne geri dönüyor.

14 günlük kullanım süresi uyarısı, Android Pie beta kullanan telefonlarda artık çıkmıyor. Bunun sebebi Samsung’un geri adım atması olabileceği gibi, sadece beta versiyon olduğu için bu özelliği koymamış olmaları da olabilir.
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Ya da Samsung çok daha basit bir gerçeğin farkına vardı: Kimse temalara para vermek istemiyor. İnsanlar telefonlarını özelleştirmeyi ise seviyor. Bu durumda insanları, tema satın almaya zorlamanın ne kadar riskli olduğunu fark etmiş olabilirler.

Kaynak : https://www.sammobile.com/2018/12/20/samsung-backtracked-time-limit-free-galaxy-themes/
Etiketler: samsung, ücretsiz tema
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