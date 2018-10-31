Samsung, Üçüncü Çeyrek Rakamlarını Açıkladı

Samsung, üçüncü çeyrek sonuçlarını açıkladı. Bu sonuçlara göre şirketin dönemlik kazancı 85 Milyar TL'ye yakın, satışlar ise 316,5 Milyar TL'yi buldu.

Samsung Electronics, 30 Eylül'de sona eren üçüncü çeyreğe ilişkin rakamları açıkladı. Şirketin dönemsel cirosu bir önceki yılın aynı döneminden yüzde 5.5 daha yüksek oldu. Şirketin kârı da yüzde 20.9 artış gösterdi.

Şirketin üçüncü çeyrekteki operasyon kazancı, şirketin çeyrek rekoru olarak göze çarparken bunu sağlayan etmenler arasında hafıza ürünlerinin sağlam satışı gösterildi. Yıldan yıla ve çeyrekten çeyreğe artan hafıza ünitesi ve OLED panel satışları sayesinde toplam ciroda büyük artış gözlendi.

Kore wonunun ABD dolarına kıyasla zayıf olması da şirketin karlılığını arttırırken, wonun gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine karşı kuvvetli olması ise ufak da olsa bir düşüşe sebep oldu. (Kore firması olan Samsung, bütün rakamları kore wonu olarak hesaplayıp duyuruyor.)

Son çeyrekte telefon satışlarında genel olarak düşüş yaşayan Samsung, amiral gemisi olarak tabir edilen telefonların iyi satılmasına rağmen düşük özellikli telefonları satmayı pek başaramamış. Televizyon, hafıza ünitesi ve genel olarak parça satışı ise firmaya önemli kazanç elde etme fırsatı sunmuş durumda.

Genel olarak ise hem tüketiciye hem de üreticiye olan satışlarda artış yaşayan Samsung için verimli bir çeyrek olmuş. Firma bir sonraki çeyrekte mevsimsel bir düşüş beklediğini belirtiyor.