Samsung, UHD ve QLED TV'ler İçin HDR10+ Sertifikası Aldı

Samsung, 2018 model premium UHD ve OLED TV'ler için HDR10+ sertifikası aldığını duyurdu. Bu sayede görüntüler standart HDR'a göre çok daha canlı ve gerçekçi olacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, resmi web sitesinden yaptığı açıklama ile 2018 Premium UHD ve QLED TV’ler için HDR10+ sertifiakası aldığını duyurdu. Ultra yüksek görüntü kalitesine sahip TV’ler için yeni nesil bir çekirdek teknolojisi olan HDR10+, HDR içeriklerin çok daha canlı ve kaliteli olmasına imkan sağlayacak.

Samsung’un açıklamasına göre HDR10+, HDR TV’lerin dinamik meta verileri birleştirerek sahneden sahneye parlaklık seviyesini optimize edilmesine yardımcı oluyor. Dolayısı ile HDR10+ teknolojisi ile HDR TV’lerdeki görüntülerde derinlik ve gerçeklik hissi çok daha yüksek olurken ışıklı yüzeyler daha parlak, karanlık yüzeyler ise daha koyu olabiliyor.

Samsung’un HDR10+ teknolojisi ortakları arasında Philips TV geliştirme, üretim ve pazarlamadan sorumlu TP Vision ve IFA 2018’da özel bir HDR10+ demosu gösterecek olan V-Silicon yer alıyor. Samsung ayrıca HDR+ içerikler için 20. Century Fox film şirketiyle de iş birliği gerçekleştirdi. Ayrıca Rakuten TV’de Samsung ile HDR10+ teknolojisi için ortaklık kurmak istiyor.