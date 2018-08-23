Samsung, UHD ve QLED TV'ler İçin HDR10+ Sertifikası Aldı

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, resmi web sitesinden yaptığı açıklama ile 2018 Premium UHD ve QLED TV’ler için HDR10+ sertifiakası aldığını duyurdu. Ultra yüksek görüntü kalitesine sahip TV’ler için yeni nesil bir çekirdek teknolojisi olan HDR10+, HDR içeriklerin çok daha canlı ve kaliteli olmasına imkan sağlayacak.
Samsung’un açıklamasına göre HDR10+, HDR TV’lerin dinamik meta verileri birleştirerek sahneden sahneye parlaklık seviyesini optimize edilmesine yardımcı oluyor. Dolayısı ile HDR10+ teknolojisi ile HDR TV’lerdeki görüntülerde derinlik ve gerçeklik hissi çok daha yüksek olurken ışıklı yüzeyler daha parlak, karanlık yüzeyler ise daha koyu olabiliyor.
Samsung’un HDR10+ teknolojisi ortakları arasında Philips TV geliştirme, üretim ve pazarlamadan sorumlu TP Vision ve IFA 2018’da özel bir HDR10+ demosu gösterecek olan V-Silicon yer alıyor. Samsung ayrıca HDR+ içerikler için 20. Century Fox film şirketiyle de iş birliği gerçekleştirdi. Ayrıca Rakuten TV’de Samsung ile HDR10+ teknolojisi için ortaklık kurmak istiyor.