Güney Koreli teknoloji üreticisi Samsung, ultra ince ve hafif yapısıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayarı Galaxy Ion 2020'yi tanıttı. 13,3 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan dizüstü bilgisayar, 22 saate kadar batarya ömrü vadediyor.

Geçtiğimiz günlerde Galaxy S20 serisi ile diğer yeni ürünlerini tanıtan Samsung, bu ürünlerin Çin lansmanında 2020 model dizüstü bilgisayarını da resmi olarak tanıttı. Geçtiğimiz ekim ayında Galaxy Book Flex Alpha ile birlikte sergilenen Galaxy Book Ion 2020, ultra ince ve hafif yapısıyla dikkat çekiyor.

Yalnızca 12,9 mm kalınlığında ve 970 gram ağırlığında olan Samsung imzalı dizüstü bilgisayar, 13,3 inç büyüklüğünde HD QLED bir ekrana sahip. Bu ekranda 1080p HD çözünürlük sunan Galaxy Book Ion 2020, aynı zamanda maksimum 600 nit parlaklık değerini destekliyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan Samsung’un uzun zamandır merak edilen bu bilgisayarının özelliklerine ve fiyatına daha yakından bakalım.

Samsung Galaxy Book Ion 2020 özellikleri:

Bellek kısmında 16 GB’a kadar LPDDR4X RAM ve 512 GB NVMe HDD depolama alanı sunan dizüstü bilgisayar, gücünü 10. nesil Intel Core i7-10510U işlemcisinden alıyor. Bilgisayarda aynı zamanda AKG Stereo hoparlör, çift dizili mikrofon, 720p HD web kamera, Wi-Fi 6+ ve Bluetooth 5.0 özelliklerine de sahip.

Kablosuz şarjı destekleyen nispeten büyük sayılabilecek 69,7 Wh’lık bir batarya ile gelen Galaxy Book Ion 2020, 22 saate kadar pil ömrü vadediyor. Dizüstü bilgisayarın diğer özellikleri arasındaysa parmak izi tanıma, Thunderbolt 3 bağlantı noktası, bir adet HDMI bağlantı girişi, iki adet USB 3.0 portu, UFS ve microSD kartları için destek sunan kart okuyucu yuvaları bulunuyor.

Samsung Galaxy Book Ion 2020 fiyatı:

Samsung’un portatif yapısıyla dikkat çeken dizüstü bilgisayarı, Intel Core i5 varyantı için 10.599 Çin yuanı (9.480 TL) gibi bir fiyat etiketine sahip. Öte yandan aynı bilgisayarın Core i7 işlemciye sahip varyantı 11.599 Çin yuanından (10.350 TL) satışa sunuluyor. Son olarak bilgisayarın yalnızca gümüş rengiyle satışa sunulacağını da belirtelim.