  • Samsung Kapaklı Telefon Kanlı Canlı Videoda Gözüktü

Samsung'un 2018 Model Kapaklı Telefonu Kanlı Canlı Videoda Gözüktü

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Samsung'un Asya'daki kapaklı telefon kullanıcıları için piyasaya sunacağı W2019 model numaralı yeni kapaklı telefonu kanlı canlı olarak ilk kez bir videoda görüntülendi.

Tüm gözler Samsung’un bu yılki Geliştirici Konferansı’nda tanıttığı katlanabilir telefon dönmüşken bir başka sızıntı, şirketin Doğu Asya’da satışa sunacağı 2018 model kapaklı akıllı telefonu kanlı canlı bir video ile ortaya çıkardı.
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Video, W2019 olarak adlandırılan modelin, geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen W2018’e gör çok ciddi bir tasarım değişikliği göstermediğini doğruluyor. Bununla birlikte cihazın kapaklı bir telefona göre son derece şık bir görünüme sahip olduğu söylenebilir.

W2019, kapaklı bir telefon olmasına rağmen amiral gemisi donanımına sahip. Cihaz, Snapdragon 845 işlemcisinden güç alacak ve 6GB RAM’e sahip olması çok da sürpriz olmaz. Böylesine güçlü bir donanımı kapaklı bir telefonda görmeye pek alışık değiliz.
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Türkiye’de her ne kadar tercih edilmese de özellikle Çin, Güney Kore gibi ülkelerde kapaklı telefonlar hala tercih ediliyor. Samsung da bunu bildiği için kapaklı akıllı telefon severlere her yıl amiral gemisi kadar güçlü ve şık kapaklı telefonlar sunuyor.

Kaynak : https://www.neowin.net/news/samsung-w2019-flip-phone-sees-one-final-leak-before-its-anticipated-reveal
Etiketler: SM-W2019
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