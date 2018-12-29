Tuşlara tek tek basarak harflerin üzerine gitme devri artık kapanıyor. Samsung’un yeni üreteceği akıllı TV’ler, klavye ve fare gibi araçların rahatça kullanılmasına izin verecek.

Yılbaşının yaklaşmasıyla birlikte firmalar peş peşe yeni ürünlerini duyurmaya başladı. Güney Koreli teknoloji devi Samsung da bu firmalardan biri.

Samsung’un 2019 yılında akıllı TV’lerine getireceği yeni özellik ise kullanıcıların, TV’lerini kontrol etmek için tablet, PC, akıllı telefon gibi cihazlarını televizyondan kontrol etmelerini sağlayacak. ‘Uzaktan Erişim’ adlı bu özellik sayesinde insanlar fare ve klavye gibi araçlarını da televizyona bağlayabilecek. Böylece kullanıcılar oyunlarını doğrudan televizyondan oynayabilecek, internet hizmetlerini televizyon ekranından kullanabilecek.

Şirketin verdiği bilgilerden yola çıkarak sistemin çalışma prensiplerini anlamak pek mümkün değil. Görünüşe göre, uzaktan erişim uygulamasının kullanılabilmesi için kullanıcıların cihazlarına farklı uygulamalar indirmesi gerekecek. Samsung ile VMware’in partnerliği sayesinde bu sistem dünyanın her yerinden kullanılabilecek.

Dell’e ait olan VMware bulut bilişim ve platform görselleştirmesi hizmetleri ve yazılımları sunan bir firma. Bu teknolojiler sayesinde bir merkeze kaydedilen belli bir bilgisayara uzaktan erişim mümkün oluyor.

Samsung’un yeni sistemi, HDMI kablosuna ihtiyaç duymadan oyun oynayabilmeyi sağlıyor. Tabii ki sistemin tek faydası bu değil. Grup seminerleri, çoklu internet görüşmeleri için de bu sistemi kullanmak mümkün.

Samsung’un cihazları birbirinden ayıran çizgileri gittikçe yok oluyor. Dex ve Dex Pad’ler gibi cihazların ardından gelen bu televizyonlar, ileride Access Remote uygulamasını daha çok duyacağımızın da habercisi.