Teknoloji devi, 2018 model TV'lerini sesli asistan Bixby ile çıkarsa da, Google Asistan'a göre kısıtlı kalması sebebiyle 2019'da Google'ın asistanını TV'lerine entegre edecek.

Variety’nin haberine göre, Samsung, üçüncü parti sesli asistanları 2019 TV’lerine entegre etmeye hazırlanıyor. Şirket, Google Asistan’ı TV’lerine dahil etmek için önümüzdeki ayın başlarında Google bir ortaklık duyurabilir. TV’ler ise önümüzdeki sene Las Vegas’ta düzenlenecek olan Consumer Electronics Show’da (CES) ortaya çıkacak.

Samsung’un yeni TV’lerindeki kaliteli ses sistemi için Apple’ın HomePod’larına benzer bir ses kalitesi yakalayamaya çalışması muhtemel fakat Samsung’un sözcüsü bu yorumların doğru olmadığını belirtirken, 2019’da mağazalarda yerini alacak olan Frame ve Serif TV’lerden bahsetti.

Samsung, 2018 model TV’leri için duyurduğu kendi üretimi olan Bixby’ye rağmen üçüncü parti uygulamaları da kendi ekosistemine dahil etti. Bunun en büyük sebebi ise TV’lerdeki Bixby’lerin çalışan komutlarının çok sınırlı olması.

Şirket, henüz Bixby’i üçüncü parti geliştiricilere açmış durumda değil fakat bunun da önümüzdeki sene gerçekleşmesi bekleniyor. Samsung’un kıdemli personel mühendisi James Jung “Henüz Tv’ler için geliştirdiğimiz Bixby’nin başlangıç aşamalarındayız.” dedi.

Emarketer’a göre, 2019’da Amazon’un akıllı asistan piyasasının %63’üne sahip olması, ikinci sırada ise %31 ile Google’ın gelmesi bekleniyor. Adobe Analytcs’in bu hafta yayınladığı bir rapora göre, akıllı asistan kullananların %63’ü, evlerinin salonlarında kullanıyor. Bir başka deyişle, insanlar üçüncü parti uygulamaları TV’lerinin yakınlarında kullanıyor, yani Samsung’un ekosistemine üçüncü parti sesli asistanı dahil etmesi aslında gayet mantıklı bir hamle.