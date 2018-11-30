2019 Yılında Samsung Galaxy için Çıkacak Yenilikler

Samsung'un 2019 yılında hayata geçireceği yenilikler şimdiden açıklandı.

Samsung, Android kullanıcı kitlesinin büyük bir kısmını kendi başına oluşturuyor. Bu da firma olarak kullanıcıları memnun etmek için ekstra efor anlamına geliyor. Kullanıcıların istediği güncellemeler konusunda çalışmalar yapan Samsung, 2019 yılında çıkacak olan ya da hali hazırda çıkmış olan tüm güncellemelerini bir liste halinde yayınladı. İşte o liste:

Gelişmekte Olanlar:

AR Emoji:

Galaxy S9 ve Note 9 için AR Emoji karakterlerine yenilikler getirdik.

Takvim:

Yeni güncelleme ile Etkinlikler sekmesinin aylık görünümünde düzenlemelere gidilecek.

2018'in İkinci Yarısı:

Takvim:

Kore ve Çin takvimlerinde Androd Pie güncellemesi ile düzeltmeler eklendi

Android Pie güncellemesi ile takvimde geçmiş etkinlikler filtreleyerek aranabiliyor.

Sonraki güncellemede Arama Geçmişi menüsünde değişikliklere gidilecek.

Kamera:

Galaxy A serisinde Selfie Fokus özelliğini geliştirildi.

Saat:

Android Pie güncellemesi ile Saat Widget modellerinde arkaplan ve transparanlık seçenekleri artırıldı.

Galeri:

Android Pie ile Galeri modelleri albüm ve klasör açısından güncelleme aldı.

Klavye:

Android Pie ile klavyeye basılı tutulduğunda problem yaşanan Arapça numaralarda hataları giderildi.

Emoji arama seçeneğinde Android Pie ile geliştirmeler yapıldı.

Mesajlar:

Android Pie ile mesajlar sekmesinde mesajın yazıldığı numara ekranın üst kısmında gözüküyor.

Hatırlatıcı:

Android Pie güncellemesi ile Hatırlatıcı içerisine bir araç bilgisi kaydedebilip yerini harita üzerinden işareletyebileceksiniz.

Video Editör:

Android Pie ile birlikte yüksek kaliteli video çekimleri konusunda iyileştirmelere gidildi.

2019'un İlk Yarısı:

Telefon sesli, titreşim veya sessiz modlarından birinde iken rutinleri ayarlayabileceğiniz ekstra bir seçenek getirmeyi planlıyoruz.

QuickStar uygulamasında Blur Effect özelliği etkinken netlik ayarını anlık olarak değiştirebileceksiniz.

2019'un İkinci Yarısı :

Samsung Notlar için arkaplan ayarları eklenecek.

Samsung Notlar'da el yazısı modundayken nota yakınlaşıp uzaklaşabileceksiniz.

Yukarıdaki listede yazan özelliklerin bir çoğu çoktan telefonlara gelmişken bir kısmı ise henüz yayınlamadı. Önümüzdeki bir sene için planlanan güncelleme listesi kullanıcılar açısında pek doyurucu gözükmese de en azından nelerle karşılaşabileceğimiz bilmek güzel. Tabii ki her şeyin bu listedekilerle sınırlı kalıp kalmayacağı belli değil. Umarız kullanıcıları mutlu edecek güncellemeler ile kullanıcılar da daha fazla mutlu olur.