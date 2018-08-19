Samsung'un, bu ayın sonunda düzenlenecek olan IFA etkinliğine 8K OLED televizyonu ile damga vurması bekleniyor.

Dünya genelinde henüz daha 4K teknolojisine bile hazır olmamamıza rağmen LG ve Samsung duracak gibi görünmüyor. Geçtiğimiz günlerde 8K OLED panelini tanıtan LG'den sonra Samsung'un da yakın bir zamanda 8K OLED televizyonunu tanıtacağı konuşuluyor. Berlin'de düzenlenecek olan IFA 2018'de, Samsung'un 8K OLED televizyonunun dikkat çekeceği belirtildi.

Samsung, yeni OLED televizyonu için herhangi bir resmi açıklama yapmış durumda değil. Ancak etkinlik için yayınlanan görseller üzerinden çıkarım yapan uzmanlar, şirketin tanıtacağı ürünler arasında yeni bir televizyonun olacağını öngörmüştü. Uzmanların yaptığı tahminler sonrasında ortaya çıkan bir görüntü ile beraber, Samsung'un 8K OLED televizyonu kesinleşmiş oldu.

Bir Twitter kullanıcısının, Berlin Tegel Havalimanı'nda çektiği bu görüntü, 8K televizyonun kesin olarak tanıtılacağını gözler önüne sermiş oldu. LG ve Samsung'un atılımları ile beraber, önce 4K sonrasında ise 8K teknolojisinin yaygınlaşacağı düşünülüyor. Teknoloji dünyası için önemli bir etkinlik olan IFA, 31 Ağustos Cuma günü başlayacak ve 5 Eylül Çarşamba günü son bulacak.