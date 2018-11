Yapay zeka gelişip kullanım alanları çoğaldıkça, gelecekte yapabileceklerine dair sınırlar da yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Duygusal zekaya sahip akıllı asistanların gelecekte var olabilmesi ihtimali de bunun en iyi örneklerinden biri.

Yapay zeka, makine öğrenimi ve benzer tüm teknolojiler, artık iyiden iyiye tüm alanlara dahil olmaya başladı. Bilim ve teknolojiye kattıkları dışında bireysel kullanımda da oldukça etkileyici olan bu tür gelişmeler, özellikle akıllı asistanlarla birlikte günlük hayatımızdaki yerini de aldı. Üstelik akıllı asistanlar sürekli olarak geliştiriliyor ve gelecekte varacakları noktaya dair ilginç hayaller ve hedefler var.

Samsung'un Bixby isimli akıllı asistanı için de oldukça enteresan bir gelecek hayali söz konusu. Samsung bünyesindeki Viv Labs'ın CEO'su Dag Kittlaus, gelecekte kullanıcıları 'tanıyan' ve onlarla duygusal bağ kurabilen akıllı bir asistan geliştirmeyi istediklerini söyledi.

Aslında yapay zekaya dair en çok tartışılan konulardan biri, duygusal zekaya ve empati yeteneğine sahip yapay zekaların var olup olamayacağı durumu. Yani Bixby için kurulan bu hayal çok özgün değil. Ancak konuyu film evreninden çıakrtıp teknoloji geliştirme gerçekliğine taşıdığımızda durum enteresanlaşıyor.

Kittlaus, 2013 yapımı Her filminin yönetmeni Spike Jonze ve Samsung'un pazarlama müdürü Marc Mathieu ile yaptığı sohbette konu hakkında bolca konuşuldu ve Her filmindeki gibi bir gerçekliğin var olup olmayacağı tartışıldı. Herhangi bir bilimsel veriye ya da teknolojik tabana dayanmayan ve tamamen kurmaca olan Her'de bir akıllı asistan ile sahibi arasında yaşanan duygusal yakınlık anlatılıyor.

Her (2013)

Kittlaus'a göre, Her filmi her ne kadar gerçekliğe dayandırılmadan üretilmiş olsa da gelecekte yapay zekanın ve akıllı asistanların gelmesi istenen nokta tam olarak bu. Tabii ki burada Her filminde yaşanan duygusal yakınlaşmadan ziyade; kullanıcısını çok iyi tanıyan, kullanıcının geçmişe dair alışkanlıklarını bilen ve bu sayede de çok daha efektif çalışabilen bir yapay zeka kastediliyor.

Gelecekte bu tür gelişmelerin yaşanması durumu artık 'senaryo' olarak değil, listede yer alan ve gerçekleşmesi beklenen bir gelişme olarak görülüyor. Tabii ki hayal edilenle uygulanabilen arasında her zaman fark olacaktır fakat tüm aşamalarının merak uyandırıcı olacağı kesin.