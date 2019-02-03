Samsung'un Amiral Gemileri FCC Tarafından Onaylandı

20 Şubat'ta tanıtımları gerçekleşecek olan Samsung'un yeni amiral gemileri, FCC tarafından onaylandı. Onayla birlikte yayınlanan belgelerde, FCC etiketinin cihazların hangi kısımlarında yer alacağı ve tüm büyük taşıyıcıların 4G LTE bantlarını destekleyecekleri de duyuruldu.

Samsung, 20 Şubat'ta 2019 yılının amiral gemisi cihazlarını tanıtacak. Tanıtılan cihazların ise 8 Mart'ta satışa sunulması bekleniyor. 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan Samsung Unpacked etkinliğine çok az bir süre kaldığı bugünlerde bir gelişme daha yaşandı; etkinlikte tanıtılacak üç amiral gemisi de FCC tarafından onaylandı.

FCC tarafından onaylanan cihazlar arasında SM-G970U, SM-G973U ve SM-G975U yer alıyor. Bu kod adlarının model adları ise sırasıyla Galaxy S10E (Lite), Galaxy S10 ve Galaxy S10+.

FCC etiketi cihazın arka alt tarafında yer alacak.

Yayınlanan belgeler, FCC etiketinin cihazların neresine yerleştirileceğini ve cihazların Bluetooth LE, NFC ve MST ile birlikte geleceğini bizlere gösteriyor. Bunlara ek olarak, Samsung'un yeni amiral gemileri Wi-Fi6'yı da destekleyecek. Wi-Fi6, daha az güç ile daha hızlı performans sunan en yeni Wi-Fi teknolojisi.

FCC tarafından yayınlanan bir diğer belgede ise amiral gemilerinin, dört büyük ABD şirketi tarafından kullanılan tüm 4G LTE bantlarını destekleyeceği duyuruluyor.

Amiral gemilerinin tüm büyük taşıyıcıların 4G LTE bantlarını desteklediğini gösteren FCC belgesi.