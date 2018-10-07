Android Pie güncellemesi ile Samsung Galaxy 9 ve Galaxy Note 9 başta olmak üzere Samsung telefonlarda var olan özellikler değişirken yeni özellikler de eklenecek.

Samsung, Android Pie 9.0 güncellemeleri için bir takvim yayınlamamış olsa da, bu güncelleme ile gelebilecek değişiklikler konusunda Samsung Fransa'nin bir gönderisi bir takım ip uçları vermiş olabilir. Güncelleme tarihi olarak da 2019 Ocak ayından sonrasını işaret eden gönderi, her ne kadar tüketicileri şaşırtmasa da çok uzun zamandır Android Pie için geliştirme yapan üreticileri bu anlamda biraz üzmüş olabilir.

Tabii ki şu noktada Samsung'un resmi komünitesi için dahi kesinleşmiş bir şey yok, ancak yeni büyük güncellemeden ne beklememiz gerektiği konusunda aydınlatıcı olabilecek bilgiler var.

Samsug Galaxy Pie Güncelleme Değişiklikleri

Öncelikli olarak Android Pie ile birlikte, Galaxy S9 ve Galaxy Note 9'da var olan bazı özellikler daha eski olan Galaxy Note 8 gibi cihazlara da gelecek. Bunlar arasında kaydırarak yazma işlemi kullanıldığında rakamlardan sonra boşluk bırakmak gibi özellikler var. Ayrıca çift Sim-Kartlı modellerde ikinci kart da VoLTE ve VoWiFi teknolojilerini destekleyecek. Ayrıca Android Pie, ses kayıt gibi kendi üzerinde gelen uygulamaları da geliştirecek.

Galeri uygulamasına gelecek olan yeniliklerle kullanıcıların videolarına çabucak ulaşabilmeleri sağlanacak. Ayrıca Samsung kamera uygulamasının doğrudan kameradan başlatılması sonucu ortaya çıkan bütün resimleri gösterme gibi hatalar ortadan kaldırılacak. Artık yalnızca kamera uygulamasından resim çekildiğinde resimler gösterilecek.

Kameralara yeni özellikler ekleneceği de kesinleşirken, bu özelliklerin 2019 Ocak Android Pie güncellemesinden sonra olması bekleniyor. Bunlar arasında Galaxy Note 9'un yaptığı gibi flash ışığını odaklayabilmek gibi özellikler olması bekleniyor. Android Pie güncellemesi ile Galaxy Note 8 ve Galaxy S8 gibi eski telefonlara amiral gemisi olan modellerden başka özellikler de olacak. Bunların içinde oyunlar için süzülen klavye de olması bekleniyor.

Yeni gelecek özellikler arasında, bir arama esnasında gelen ikinci aramada arayanın numarasını ve ismini okumak, bir ses dosyasından sadece dinlenmek isteyen kısmı kesip uygulamada dinleyebilmek gibi yetenekler olacak.

Galaxy S9 için hazırlanmış Android Pie kurulumu hali hazırda sızmış vaziyette. Samsung, tüm pazarlarda Android Pie testlerini sürdürmeye devam ediyor. Firma henüz beta programı ile ilgili bir açıklama yapmadı ve yakın zamanda da yapmayabilir. Geçtiğimiz yıl da Kasım ayının başlarına kadar Android Oreo testlerinin bayrak gemisi modellerde test edildiği onaylanmadığı için bu durum bizleri pek şaşırtmıyor.