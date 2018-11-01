Samsung kullanıcıları Android Pie sürümüne yakın zamanda ulaşacak gibi görünmüyorlar.

Kasım ayına girmiş bulunuyoruz ve Samsung kullanıcıları hala Android Pie güncellemesinin gelmesini bekliyorlar. Resmi güncellemeyi bırakın beta sürümünün Galaxy S9 için ne zaman geleceği bile bilinmiyor.

Samsung’un bazı platformlarda Android Pie’ın gelişi ile ilgili duyurular yaptığını ve 2019 yılının ocak ayında yayınlayabileceğini gördük. Ancak Samsung şu an için vaatlerle yetinse de diğer üreticilerin çoğu cihazlarında Android Pie sürümünü kullanmaya başlamış durumdalar. Samsung’u Nokia ya da OnePlus gibi Android’in basit halini kullanan cihazlarla kıyaslamak adil olmaz ama kullanıcı arayüzünde belirli düzenleme ve değişiklik yapan Sony bile en azından üç cihaz için Android Pie güncellemesini yayınlamış durumda.

Samsung'un yazılımında yaptığı değişiklikler Sony’ye nazaran daha fazla. Aynı durum Xiaomi, Oppo ve Vivo telefonları için de geçerli. Ve saydığımız üç Çinli üretici, cihazlarında Pie sürümünü kullanmaya henüz başlamadılar. Ancak bu Samsung’a kullanıcılarına güncellemenin ne zaman çıkacağı hakkında bilgi vermemesini haklı çıkaracak bir gerekçe değil.

Yeni güncelleme Samsung’da herhangi bir sorunu çözmeyeceği için çok büyük bir sorun teşkil etmese de kullanıcılar geç gelen güncellemeden biraz şikâyetçi gibiler. Samsung’un kullanıcı arayüzü şu an için piyasadaki en iyi arayüzlerden biri olsa da Android güncellemeleri ile arasını biraz düzeltmesi gerekiyor.