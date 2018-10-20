Geçen ay ortaya çıkan Samsung'a ait Android 9 Pie güncellemesinin, yayınlanacak güncellemenin neredeyse ilk versiyonu olduğu ortaya çıktı.

Samsung, Galaxy S9 ve S9 Plus için Android 9 Pie beta programını çok yakında başlatacak. Kullanıcılargdan gelecek geri bildirimler ile Android'i mükemmelleştirecek olan Samsung, Android 9 ile yepyeni bir arayüze sahip olacak. Samsung'dan gelen açıklamaya göre Android 9 Pie'ın tamamen bitmiş versiyonu 2019'un ilk çeyreğine kadar yayınlanmayacak.

Samsung'dan yapılan bu açıklama sonrası Samsung, Android 9 Pie ile birçok yenilik getireceğini de doğruladı. Buna örnek olarak Samsung, Krem Peynirli Çörek ve Ay Keki'nden Lama ve Peluş Ayı'ya kadar çok geniş kapsamda tamı tamına 157 yeni emojiyi Android 9 Pie ile kullanıcılarının erişimine sunacak.

Samsung'un Android 9 Pie'ın gerçek sürümünü yayınlamasına aylar var. Android 9 Beta programı için yardım sayfası ise şimdiden Samsung'un internet sitesindeki yerini aldı. Beta programı sınırlı sayıda Galaxy S9 ve S9+ kullanıcısı için erişime açık olacak.