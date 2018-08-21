Samsung'un Sonraki Amiral Gemisinin Adı Ne Olacak?

Geçtiğimiz haftalarda Galaxy Note9 amiral gemisini tanıtan Samsung'un, 2019 yılının Mart ayında bir sonraki amiral gemisini tanıtması bekleniyor. Peki bu cihazın adı ne olacak?

Samsung'un Galaxy S serisindeki onuncu amiral gemisi yaklaşık 7 ay sonra piyasaya sürülecek. Şirket için büyük bir kilometre taşı olacak bu model, ciddi bir önem taşıyacak. Peki Samsung, onuncu Galaxy S modeli için ne gibi değişiklikler hazırlıyor?

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi olacak cihaz hakkında henüz pek bir detay bulunmuyor. Ancak Samsung, onuncu yıla özel olarak ilginç özellikler ve farklı bir isimlendirmeyle bu cihazı satışa sunabilir. Önceki serilerden alışık olduğumuz gibi Galaxy S10 adıyla piyasaya çıkması muhtemel olan cihaz, Apple'ın iPhone X ile yaptığı gibi Romen rakamları kullanabilir. Yani cihaz, Galaxy SX gibi bir isimlendirmeye de sahip olabilir.

Ortaya atılan bir başka fikir ise Samsung'un yeni amiral gemisinin sayıları ortadan kaldırıp Galaxy S (2019) gibi bir isimlendirmeyle gelmesi yönünde. Galaxy A ve J serilerinde model yılına göre isimlendirme yapan Samsung, gelecekte bu isimlendirmeyi Galaxy S serisine de taşıyabilir. Peki sizce Samsung'un onuncu amiral gemisinin adlandırması nasıl olacak? Anketimize katılarak görüşünüzü bizlere bildirebilirsiniz.