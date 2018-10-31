Apple ve LG dışında akıllı saatlere olan ilgisini kaybetmeyen tek firma Samsung. Koreli devin bir sonraki ürünü ise biraz daha farklı bir yöne gidebilir.

Samsung'un ilk akıllı saatleri 2013 yılında çıkmıştı. O zamanlar henüz tam anlaşılamamış bir teknoloji olsa da Samsung, bu sektörde kalmakta ısrar etti. O zamandan bu yana genel akıllı saat tasarım çizgisini takip eden Samsung'un yeni yayımlanan patenti ise firmanın daha farklı bir yol izleyebileceğini gösteriyor.

Yeni yuvarlak kadran daha geleneksel bir havaya sahip. Transparan dokunmatik ekranın altında yer alan iki analog kolu elle ayarlamak mümkün. Kolları istemsiz şekilde değiştirirseniz saatin dış çemberini çevirerek değişikliği geri alabiliyorsunuz. Standart olarak akıllı saat modunda olan cihazı isterseniz analog olarak kullanıp pil ömrünü arttırmak da mümkün. Ekranın hemen üstünde ise bir kamera yer alıyor.

Sonuç olarak bu bir patent ve böyle bir cihazın gerçekten üretilip üretilmeyeceği henüz bilinmiyor.