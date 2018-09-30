Samsung'un Telefonlarındaki Gereksiz Özellikler

Her akıllı telefon üreticisi kendini diğer markalardan farklı kılmak için kendi geliştirdiği yazılımları ürettikleri telefonlara yüklerler. Samsung, bu pazarlama taktiğini en çok uygulayan firmalardan birisi ancak birçoğunda başarısız oldu.

Samsung'un telefonlarını öne çıkarmak için işletim sisteminin kendisinde olmayan "yenilik"ler ne yazık ki her zaman başarıya ulaşamadı. Samsung'un bu pazarlama taktiğini en çok uyguladığı telefonlar, çıktığı döneme damgasını vurmuş olan Galaxy S3 ve Galaxy S4 idi. Bu yazımızda Samsung'un telefonlarına inovasyon olarak eklediği ancak insanlar tarafından pek tutulmayınca unutulan 7 işlevsel özelliği inceleyeceğiz.

1. Air View (Samsung Galaxy S4)

Aslında ilk olarak Note II'ye eklenmiş olan özellik, Note II'de S Pen aracılığıyla çalışıyordu. Galeri uygulamasında S Pen'i, ekranın 2-3 cm üstünde herhangi bir fotoğrafa doğrulttuğunuzda fotoğraf tam ekran boyutuna gelip bir önizleme sunuyordu. Galaxy S4'te ise S Pen fonksiyonunun yerini parmaklarımız aldı. Aynı işlemi herhangi bir parmağımızla uyguladığımızda fotoğraf tam ekran olmaktaydı. Bu özellik mantıkta güzel ancak pratikte pek de kullanışlı olmadığı için, Samsung'un diğer telefonlarında kendine yer bulamadı.

2. Air Gestures (Samsung Galaxy S4 ve Samsung Galaxy S5)

Galeri uygulamasında herhangi bir fotoğraf açıkken, elinizi ekrana 10-30 cm uzaklıkta sağa veya sola hareket ettirdiğinizde (kaydırdığınızda) bir sonraki/bir önceki fotoğrafa geçiş yapabilmekteydiniz. Samsung Galaxy S5 de aynı özelliğe sahipti. Buna ek olarak Galaxy S5'in ekranı kapalı durumda iken elinizi telefonun üstünde sağa veya sola hareket ettirdiğinizde ekran uyanıyor, bu şekilde de saati ve bildirimlerinizi görebiliyordunuz. Ne yazık ki bu özellik de kullanıcılar tarafından tutulmadı.

3. Akıllı Duraklatma (Samsung Galaxy S4)

Galaxy S4 ile bir film veya herhangi bir video izlerken gözünüzü ayırırsanız video duraklatılıyordu. Görünüşte çok mantıklı ve pratikte de başarılı olan özelliğin neden kaldırıldığını bilmemekteyiz. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için ön kameranın sürekli açık kalması gerekmekteydi. Pil tüketimi çok fazla olduğu için bu özelliğin artık kullanılmadığı söylenmekte.

4. Yüz Tanıma ile Ekran Kilidi Açma (Samsung Galaxy S III)

Samsung Galaxy S3 yüz tanıma özelliğine sahipti. Daha geçen sene amiral gemilerine gelen bu özelliğin 6 yıl önceki bir telefonda olması hayret verici. Tabii ki de Galaxy S3'ten sonraki telefonlarda bu özelliğin bulunmamasının bir sebebi var. Sonraki Samsung telefonlarda bu özelliğin bulunmamasının sebebi, kağıda basılı herhangi bir fotoğrafınız, telefonunuzun kamerasına gösterildiğinde kilidin açılmasıydı. O zamanki teknoloji bu kadara elverişliydi ne yazık ki. Şu anki yüz tanımaya sahip telefonlarda bu yöntem işe yaramamakta.

5. Virtual Shot (Samsung Galaxy S6)

Telefonunuzun kamerasıyla herhangi bir objenin 3 boyutlu modellemesini çıkarmanızı sağlayan yazılımsal bir özellik olan Virtual Shot, sahip olduğu hatalar ve dosyayı gif olarak kaydetmesi sebebiyle aynı zamanda sadece çok yüksek ışıklarda düzgün çalışabildiğinden, sonraki telefonlarda kendine yer edinemedi.

6. Edge Lighting (Samsung Galaxy S6 Edge)

Edge serisine özel olan bu özellik, telefonunuz ters bir şekilde masada iken bildirim gelmesi durumunda, ekranın kıvrımlı kısımlarından ışık saçılması ile bildirimden haberdar olmanızı sağlayan bir özellikti. Bu özelliğin hiç mi hiç tutulmamasının sebebi sizin de tahmin edebileceğiniz gibi ekranın masayla temas etmesi. Sonuçta hiçbir kullanıcı, ekranında çizik olsun istemez.

7. Smart Scroll (Samsung Galaxy S4)

Mesaj uygulaması, internet uygulamaları veya kitaplık uygulamasında çalışan bu özellik, bir metin okuduğunuz esnada gözlerinizi takip ederek, gözleriniz aşağıya indiğinde ekranı yukarı kaydırarak, parmağınızla yapacağınız işi telefonun halletmesini sağlıyordu. Bu işlemi gerçekleştirebilmek için kameranın sürekli açık kalması gerekmekte ve pil tüketimi muazzam seviyelere ulaşmaktaydı. Aynı zamanda bu işlevin pek de düzgün çalıştığını söylenemez.