Samsung'un Infinity-O Ekranı Kanlı Canlı Görüntülendi

Çentikli telefonlara savaş açan Samsung, Infinifty-O tasarımı ile 'o iş öyle yapılmaz böyle yapılır' diyecek. Şirketin ön kamera için delik bulunduran ilk ekran paneli ise kanlı canlı bir şekilde görüntülendi.

Yaklaşık dört hafta önce Galaxy A8s’e ait olduğu iddia edilen çentiksiz, ekrana gömülü ön kameraya sahip olan akıllı telefon çok fazla ilgi görmemişti. Zira Samsung, amiral gemilerinde bile kalın çerçeveler kullanmaya devam ediyordu ve orta seviye akıllı telefonlarında böylesine gelişmiş bir teknoloji kullanması beklenmiyordu.

Fakat Samsung, bu ayın başlarında düzenlenen geliştirici konferansı ile herkesi şaşırtmayı başardı. Şirket, lansmanda ortaya çıkardığı Infinity-O ekran tasarımı ile bir anlamda sızdırılan Galaxy A8s görselinin gerçek olabileceğinin sinyalini vermiş oldu. Dahası, yeni sızdırılan bir ekran paneli görseli, Infinity-O ekranı ilk kez canlı olarak gösteriyor.

Haftalar önce sızdırılan Galaxy S8s görseli de, yeni sızdırılan ekran paneli görseli de aynı şeyi işaret ediyor. Samsung, ekran çerçevesi ve çentiğinden kurtulmak için ön kamerayı ekranın içine gömüyor. Üstelik bu ön kamera, daha rahat bir kullanım sunması için ekranın ortasında değil köşesinde yer alıyor.

Dürüst olmak gerekirse köşede duran ön kamera, ortaya duran bir kameraya göre çok daha asimetrik duruyor. Ayrıca bu kamera boşluğu nedeni ile uygulama bildirimlerinin de sağa doğru kayacağını düşünürsek cihazda ciddi bir asimetrik görüntü oluşacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Yine de söz konusu teknoloji, bir çentik kadar gözü rahatsız etmeyecektir.