Samsung'un Çift Renkli İlk Telefonu: Buz Mavisi Galaxy S9

Çinli üreticilerin çift renkli tasarımlarının sevildiğini fark eden Samsung, Galaxy S9 için Buz Mavisi adında çift renkli bir model satışa sundu.

Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinin tanıtılmasının üzerinden neredeyse 9 ay geçti. Fakat Samsung’a göre bu durum, cihazlar için yeni renk seçeneklerinin piyasaya sürülmesi için bir engel değil. Şirket, çevrimiçi olarak yaptığı bir duyuru ile ‘Buz Mavisi’ Galaxy S9 ve Galaxy S9+’ı tüketicilerin beğenisine sundu.

Samsung, Galaxy S8 ikilisi için de çıkışından aylar sonra Burgonya Kırmızısı renk seçeneğini duyurmuştu. Bu nedenle şirketin bir telefonu tanıttıktan aylar sonra yeni bir renk seçeneği sunması yeni bir şey değil. Bununla birlikte Buz Mavisi Galaxy S9, şirketin geçişli renk paletine sahip ilk akıllı telefonu olarak göze çarpıyor.

Bildiğiniz gibi özellikle Çinli akıllı telefon üreticileri son bir yıldır cihazları tek renk yerine iki rengin geçiş yaptığı bir tasarımla sunuyorlar. Buna karşın Samsung, gerek amiral gemileri, gerekse alt seviye telefonları olsun, tek renkli akıllı telefon tasarımını devam ettiriyordu. Buz Mavisi Galaxy S9’da ise beyaz ve mavi renkleri arasında bir geçiş bulunuyor.

Günümüzde cihazların arka cam panellerinde 2’li-3’lü kamera modülleri dışında birbirlerinden ayrılabilecekleri bir fark bulunmuyor. Bu nedenle üreticilerin geçişli renkler kullanarak farklı tasarımlar sunmaları, tüketiciler tarafından olumlu karşılanabilir. Ancak Buz Mavisi Galaxy S9 en azından şimdilik sadece Çin’de satışa sunulacak.