Samsung'un Galaxy View 2 Tabletinin Özellikleri Sızdırıldı

Samsung'un 2015 yılında piyasaya sürdüğü dev Galaxy View tabletin, şimdilerde bir üst versiyonunun piyasaya çıkacağı iddiaları konuşuluyor. Sızdırılan bilgilere göre yeni View 2'nin ekranı daha ufak, yapısal olarak daha portatif ve pratik olacak.

Samsung’un 2015 yılında çıkarttığı dev ekranlı Galaxy View tabletin devam serisi geleceğine ilişkin haberler artmaya başladı. Android Police’in anonim kaynaklardan yaptığı habere göre söylentiler doğru, dev ekranlı Samsung Galaxy View 2 yolda!

Android Police’in haberine göre gelecek olan Galaxy View 2’in ekranı, 17.5 inç boyutunda (bir önceki modelden biraz daha küçük) olacak. Geliştirilmekte olan cihaz daha kompakt ve pratik bir tasarıma sahip olacak. Bir önceki versiyondan yine farklı olarak, kitap tarzı menteşe kullanılacak ve USB-C üzerinden şarj edilecek. Galaxy View 2 tabletinde 30 derecelik bir eğim sağlamak için bir de destek yer alacak ve sabit olduğu için çıkartılamayacak.

Android Police, Galaxy View 2’nin iç donanımından da bilgiler verdi. Kaynaklara göre, View 2’de bir Exynos işletimcisi kullanılacak ve benzer bir FHD (1,920 x 1,080), 17,5 inç dokunmatik ekrana sahip olacak. Yeni tablet aynı zamanda 3 GB’lık bir belleğe sahip olacak. Cihaz, Android Oreo işletim sistemini kullanacak.

Samsung’un yeni tableti muhtemelen diğer akıllı cihazlarla senkronize çalışacak bir mutfak ya da arka bahçe mini televizyonu olarak pazarlanacak. Bilgileri paylaşan kaynaklar şu an için fiyat ya da çıkış tarihi belirtmedi.