Dördüncü Galaxy S10 Modeli, 5G Özelliği İle Gelebilir

Samsung'un 2019'da çıkaracağı ve herkesin merakla beklediği Galaxy S10'lara dair haber ve dedikodular gelmeye devam ediyor. Çıkan son dedikodu ise dördüncü modelle ilgili.

2019'un beklenen amiral gemilerinden Samsung Galaxy S10'a dair dedikodular var sızıntılar bitmiyor. Şu ana kadar, gelecekteki Galaxy S10’lar ile bağlantılı üç model numarası çıktı; SM-G970, SM-G973, SM-G975. Bunlar da muhtemelen Galaxy S10 Lite, Galaxy S10 ve Galaxy S10+’a karşılık geliyor. Dördüncü model ise bir sürprizle birlikte geliyor.

Dedikodulara göre yeni model, SM-G977 ve şu an için bu varyasyon Amerika’da SM-G977U, Kore’de ise SM-G977N olarak anılıyor. Avrupa versiyonu olan SM-G977F’den ise şu an için haber yok fakat diğer modeller gibi geliştirme sürecinde olabilir.

Şirketin şu an üzerinde çalıştığı bu modelde 5G desteğinin olacağı düşünülüyor. Belki de bu yüzden Avrupa versiyonu henüz ortaya çıkmamıştır ya da Samsung, lokal şirketlerin 5G kapsama alanını yeterince genişletebileceğine inanmıyor olabilir.

İnternet dünyasını değiştirebileceği söylenen 5G için firmalar kollarını sıvamaya başladı. 2019'da çıkacak öncül modellerden 3-4 sene sonra, 5G'nin hepimizin günlük hayatına dahil olacağı düşünülüyor.