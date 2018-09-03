Samsung'un Dört Kameralı Bir Telefon Tanıtacağı Ortaya Çıktı

Samsung, dört kameralı yeni bir telefon hazırlığında. Üstelik bu cihaz, muhtemelen uygun fiyatlı olacak.

Samsung'un bu yıl için dört kameralı bir akıllı telefon hazırladığı ortaya çıktı. Üstelik bu cihaz, amiral gemi seviyesinde olmayacak. Galaxy Note, S ve hatta katlanabilir telefon F için gündemde olmayan bu özellik; Güney Koreli üreticinin çıkaracağı orta segment bir cihazda bulunacak.

Twitter'da teknoloji dünyasıyla ilgili sızıntılarıyla popüler olan "Ice universe" tarafından ortaya atılan iddia, oldukça az bilgi edinmemizi sağlıyor. "Ice universe" tarafından paylaşılan tweet şu şekilde:

Atılan bu tweet, akıllara ilk olarak Samsung'un Galaxy A serisini getiriyor. Genellikle yılın son aylarında bir sonraki yılın A serisi cihazlarını tanıtan Samsung, muhtelemen Galaxy A9 2019 modelinde dört kamerayla karşımıza çıkacak. Geçtiğimiz yılın son aylarında satışa sunulan A8 2018 gibi modellerde de ilk defa ön tarafta çift kamera kurulumu kullanıldığına şahit olmuştuk. Bu durum düşünüldüğünde Samsung'un Galaxy A serisi için yine bir 'ilk' hazırladığını söyleyebiliriz.