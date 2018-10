Samsung'un Akıllı Telefon Piyasasına Yön Verecek Teknolojisi

Samsung'un yeni nesil akıllı telefonları için geliştirdiği teknolojiler sızdırıldı. Buna göre Samsung, mevcut akıllı telefon piyasasını temelden sarsacak akıllı telefonlar tanıtmaya hazırlanıyor.

Samsung, geçtiğimiz hafta Çin’in Shenzhen kentindeki Marriott Hotel’de 20 büyük iş ortağı ile bir araya gelerek şirketin gelecek planları ve yeni teknolojileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Elbette ki bu toplantı basına kapalıydı ancak Ice Universe, içerideki kaynaklardan edindiği bilgiler ile Samsung’un hangi yeni teknolojileri geliştirdiğini sızdırdı.

Samsung, söz konusu toplantıda 4 yeni teknolojinin üzerinde durdu; Fingerprint on Display (FoD - Ekranda Parmak İzi Tarayıcı), Haptics on Display (HoD - Ekranda Dokunma Hissi), Sound on Display (SoD - Ekranda Ses) ve Under Panel Sensors (UPS - Panel Altında Sensörler). Peki bu teknolojiler tam olarak nedir?

Fingerprint on Display (FoD - Ekranda Parmak İzi Tarayıcı) - Tahmin edebileceğiniz gibi FoD, günümüzde pek çok akıllı telefonda gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi tarayıcısından başka bir şey değil. Ancak Çinli şirketlerin kullandığı FoD teknolojisi, optik sensörler kullanıyor ve parmağın fotoğrafını çekiyor. Samsung’un kullanacağı ultrasonik sensörler yaydığı ultrasonik dalgalar ile parmağı üç boyutlu olarak tarayacak ve daha güvenli bir biyometrik kilit sunacak.

Haptics on Display (HoD - Ekranda Dokunma Hissi) - Neredeyse hemen hepimizin telefonunda titreşimli geri bildirim özelliği bulunuyor. Fakat Samsung, HoD ile bu teknolojiyi bir adım daha öteye götürerek dokunmatik ekranda fiziksel tuş takımına benzer bir dokunma hissi oluşturmak istiyor. Şirketin bu konuda nasıl bir adım izleyeceği tam olarak bilinmiyor ancak Infinity Display tasarıma sahip amiral gemilerinin ‘basmatik’ ana ekran tuşları, bu konuda bir ipucu sağlayabilir.

Sound on Display (SoD - Ekranda Ses) - Bu da bildiğimiz bir teknoloji. Üç tarafı çerçevesiz bazı akıllı telefon modelleri ahizeyi kaldırarak ekran altından gönderdiği titreşimlerle telefon görüşmeleri sağlıyordu. Fakat Samsung, SoD teknolojisi ile harici hoparlörlere olan ihtiyacı tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyor. Şirketin bu konuda kendini ne kadar geliştirdiği ve ekran altındaki bir birim ile hoparlör seviyesinde ses verip veremeyeceği bilinmiyor.

Under Panel Sensors (UPS - Panel Altında Sensörler) - Hiç şüphesiz hem tüketicileri hem de akıllı telefon endüstrisini en çok heyecanlandıracak teknoloji bu olacak. UPS ile ekranın üstünde bulunan çerçeveler ortadan kalkıyor, kamera ve diğer sensörler ekran panelinin altına yerleştiriliyor. Bu birimler sıradan akıllı telefon kullanımı sırasında görünmeyecekler. Ancak ön kamerayı aktif ettiğinizde ön kamera ekranın üstünde görünür olacak.

Hem SoD hem de UPS teknolojileri, cihazların suya ve toza karşı dayanıklılığı açısından büyük önem arz ediyor. Zira Samsung’un çentikli tasarımlara karşı olduğunu biliyoruz. Oppo Find X ya da Vivo Nex gibi mekanik birimler de suya ve toza karşı dayanıklılığı imkansız kılıyor. Ancak ekranın altına gömülmüş birimlerin suyla ya da tozla temas etmesi pek de mümkün değil.

Samsung’un yeni teknolojilerinin heyecan uyandırdığı bir gerçek. Ancak bu konuda büyük bir soru işareti bulunuyor; tüm bu teknolojiler Samsung’un yeni amiral gemisi olacak Galaxy S10’a yetiştirilebilecek mi? Tamamlanmamış bir teknolojiyi 10. yıl özel telefonunda sunmak büyük bir risk olur. Galaxy Note7 faciasını yeni yeni unutturan Samsung’un böyle bir ‘kumar’ oynaması pek mümkün görülmüyor. Bununla birlikte Samsung, son dört amiral gemisini neredeyse birebir aynı tasarım ile piyasaya sürdü. Galaxy S10’da ciddi bir tasarım iyileştirmesi gerçekleşmezse Galaxy S10, Galaxy S9’un ardından en başarısız Samsung amiral gemisi olabilir.