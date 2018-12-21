Samsung, Galaxy S10 için Yeni Bir Düşük Işık Modu Geliştirdi

XDA Developers üyeleri tarafından keşfedilen bir koda göre Samsung, Galaxy S10'dan şimdiye kadarki en iyi düşük ışık performansını sunabilmek için Bright Night adında yeni bir düşük ışık modu geliştirdi.

Düşük ışık fotoğrafları söz konusu olduğunda Samsung’un donanım açısından bir numaralı marka olduğunu söylemek çok da yanlış olmayacaktır. Zira şirketin f/1.5 diyafram açıklığına sahip kameralarının çok fazla rakibi olduğunu söyleyemeyiz. Bununla birlikte iyi bir donanımın en iyi sonuçları sağlaması için iyi bir yazılım ile desteklenmesi gerekir.

XDA Developers üyeleri, Samsung Galaxy Note9’un Android Pie beta yazılımında Güney Koreli teknoloji devinin .yeni düşük ışık modu hakkında bazı kodlar keşfetti. Bu kodlara göre Samsung’un gelecek amiral gemisi Galaxy S10, Google’ın Gece Görüşü’ne benzer Bright Night (Parlak Gece) adında yeni bir düşük ışık moduna sahip olacak.

Uzun pozlama ve düşük deklanşör hızı temel alınarak geliştirilmiş olan Bright Night modu, düşük ışık koşullarında birden fazla fotoğrafın çekilmesini ve bu fotoğrafların birleştirilmesi ile normalden daha net ve parlak fotoğraflar elde edilmesini sağlayacak. Tahmin edebileceğiniz gibi Bright Night ile iyi bir fotoğraf çekmek için kamerayı birkaç saniye sabit tutmanız gerekecek.

Mobil fotoğrafçılık söz konusu olduğunda Samsung’un en iddialı oyunculardan biri olduğu su götürmez bir gerçek. Bununla birlikte Apple, geliştirdiği kamera yazılımları sayesinde, Huawei ise donanım geliştirmeleri ile Samsung’un akıllı telefon fotoğrafçılığında net bir şekilde galip gelmesini engelliyor. Şirketin Galaxy S10 ile nasıl bir kamera performansı sunacağı, mobil fotoğrafçılıkta tahtın kimde kalacağını görmek açısından önemli olacaktır.